Apple Watch z funkcją, na którą czekam. To będzie hit

Po sieci hulają informacje na temat nowej generacji zegarka Apple. Apple Watch Series 6 miałby pojawić się z funkcją, na którą czekam nie tylko ja, ale i wielu fanów marki Apple. Co byście powiedzieli na Touch ID w koronie?

Korona zegarka miałaby zostać doposażona w Touch ID - to świetna informacja dla wszystkich, którzy płacą za pomocą zegarka lub często go ściągają. Zamiast wpisywać PIN, możliwe będzie przyłożenie palca i... to wszystko. Oznacza to więc, że Apple generalnie jest gotowe na implementowanie czytników biometrycznych w wyświetlaczu i być może podobną funkcję zobaczymy w telefonach tego producenta. Byłoby naprawdę miło.

Warto wspomnieć o Series 5, który charakteryzuje się odpornością oznaczaną IPX7. Niepodatność na działanie wody miałaby zostać usprawniona w nadchodzącym modelu - nie wiadomo jednak do jakiego stopnia. Na pokładzie mają zameldować się również takie dodatki jak czujnik natlenienia krwi oraz natywne śledzenie snu. Robi się naprawdę ciekawie, a Series 6 mógłby być najważniejszą premierą w kontekście urządzeń ubieralnych od lat.

Pojawienie się na rynku Apple Watch Series 6 może być również złą wiadomością dla posiadaczy "dwójek". Ta, wraz z pojawieniem się watchOS 7 może nie doczekać się kolejnej aktualizacji jako wersja, która "wypada z obiegu". Więcej powinniśmy dowiedzieć się w trakcie dorocznej konferencji deweloperskiej WWDC, która jak co roku stanowi zapowiedź kolejnych odsłon oprogramowania od Apple. Również w okolicach tego wydarzenia (lipiec 2020) moglibyśmy poznać nową generację zegarków.

Źródło tekstu: GSM Arena