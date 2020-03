Inteligentny głośnik może być piękny. Oto Marshall Uxbridge Voice

Co jak co, ale trzeba powiedzieć, że Marshall robi piękne (choć specyficzne) urządzenia audio. Inteligentne głośniki nie kojarzą nam się raczej z designerskimi majstersztykami, ale ten (napędza go Amazon Alexa) jest naprawdę ładny. Co powiecie na Marshall Uxbridge Voice?

Nie jest to pierwszy inteligentny głośnik od Marshalla - już wcześniej firma tworzyła podobne akcesoria. Mowa o Acton oraz Stanmore, które również wystąpiły z Alexą na pokładzie. Uxbridge Voice natomiast jest nieco mniejszym sprzętem z serii głośników napędzanych sztuczną inteligencją Amazon. Poza obecnością Aleksy, urządzenie może pochwalić się wsparciem dla apple'owskiego standardu AirPlay 2.

To oczywiście nie wszystko: na pokładzie melduje się również Spotify Connect, który pozwala na odtwarzanie multimediów z serwisu streamingu audio bezpośrednio z internetu. No, nie mogło tego zabraknąć w inteligentnym głośniku pozycjonowanym w kategorii premium. Ogromną zaletą Spotify Connect jest znacznie lepsza jakość dźwięku niż w trakcie m. in. przesyłania dźwięku z telefonu.

Głośnik zawiera w sobie również subwoofer oraz tweeter wspierane przez wzmacniacz o mocy 30 watów. Producent wycenia akcesorium na 200 dolarów - to relatywnie niewiele jak za sprzęt audio, który na pewno będzie grał przepięknie, a dodatkowo będzie ciekawym elementem wystroju domu - właśnie te cechy chwalą sobie fani urządzeń od Marshalla.

Źródło tekstu: Marshall