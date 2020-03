HBO GO: Jaki film na weekend? 28 - 29 marca

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Pierwszym polecanym przez nas filmem, który pojawił się w tym tygodniu na HBO GO jest Uczeń czarnoksiężnika. W rolę tytułowego ucznia wcielił się Jay Baruchel, natomiast jego mistrza odegrał sam Nicholas Cage. Chłopak grany przez Baruchela będzie musiał przejść naprawdę szybki kurs władania magią, bo inaczej nie pokona sił ciemności. Film dostępny jest w serwisie od dzisiaj.

Już w niedzielę z kolei na platformie HBO pojawi się włoski film Jutro wstanie nowy dzień. Giuliano (Marco Giallini) i Tommaso (Valerio Mastandrea) są przyjaciółmi od blisko trzech dekad. Pierwszy to aktor w Rzymie, drugi - nauczyciel w Kanadzie. Giuliano to ekstrawertyk i dusza towarzystwa, Tommaso jest natomiast bardzo nieśmiały. Giuliano kocha życie, ale zdiagnozowano u niego śmiertelną chorobę. Po rocznej walce w końcu decyduje się przerwać leczenie. Wierny przyjaciel wraca do Rzymu, aby pomóc umierającemu przygotować się do ostatniej podróży.

Kolejny film można na HBO GO oglądać od wczoraj. To film animowany z 2006 roku Lilo i Stich 2: Mały feler Sticha. W tej kontynuacji przygód małej mieszkanki Hawajów i jej pociesznego przyjaciela Lilo, Nani, Jumba i cała "Ohana" muszą zrobić wszystko, by przywrócić ład i uratować Stitch... przed nim samym. Polskich głosów użyczyli Jarosław Boberek, Julia Jędrzejewska i Krzysztof Kowalewski.

Dla wielbicieli klasyki HBO GO przygotował film Małe kobietki z 1994 roku. Marmee March (Susan Sarandon) zajmuje się wychowywaniem czterech córek, podczas gdy jej mąż walczy w wojnie secesyjnej. Fabuła skupia się na zmaganiach z losem czterech dorastających sióstr – żywiołowej Jo (Winona Ryder), pięknej Meg (Trini Alvarado), kruchej Beth (Claire Danes) oraz romantycznej Amy (Kirsten Dunst).

W tym tygodniu w serwisie zadebiutował również hiszpański film Bez końca. Opowiada on o tym jak nieśmiały Javier (Javier Rey) spotyka energiczną i towarzyską Marię (María León). Między nimi szybko wybucha płomienne uczucie. Piętnaście lat później jednak mężczyzna ma obsesje na punkcie pracy, a kobieta czuje się bardzo niespełniona. Zdesperowany Javier zdaje sobie sprawę, że jest tylko jeden sposób, aby pomóc Marii. Musi cofnąć się w czasie i zmienić jej przeznaczenie. Ma nadzieję, że jego ukochana znowu stanie się szczęśliwą i pełną życia dziewczyną, w której przed laty się zakochał.

