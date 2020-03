HBO GO: Jaki film na weekend? 20 - 22 marca

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W ciągu ostatniego tygodnia w serwisie HBO GO zadebiutował trzeci sezon popularnego serialu Westworld. Kolejna część serialu Science Fiction, która porusza temat sztucznej inteligencji będzie miała sześć odcinków. Poszczególne epizody sezonu zatytułowanego New World będą pojawiały się co tydzień.

Drugiego sezonu doczekał się też serial Czarny Poniedziałek. W tej czarnej komedii będziemy mogli dalej śledzić losy ludzi, którzy przypadkowo wywołali krach na giełdzie. W głównych rolach Don Cheadle, Andrew Rannells i Regina Hall.

HBO GO ma też swoją propozycję dla fanów komedii. W ostatnich dniach na platformie zadebiutowała bowiem klasyczna komedia Nieoczekiwana zmiana miejsc, gdzie Eddy Murphy i Dan Aykroyd odkrywają, że ktoś dla rozrywki wywrócił ich życie do góry nogami. Obaj szykują zemstę.

Jesteście fanami superbohaterów? W HBO GO w niedzielę zadebiutuje film Spider-Man: Daleko od domu. To już 23. film wchodzący w skład Uniwersum Marvela, natomiast fabuła dzieje się po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry Tym razem Peter Parker będzie musiał stoczyć walkę na terenie Europy.

Czy bajki na dobranoc mogą stać się prawdą? Owszem, przekonuje się o tym bohater filmu Opowieści na dobranoc. Opiekując się siostrzeńcami Skeeter opowiada bajki, w których główne role grają osoby z jego otoczenia. Ku jego zdziwieniu wszystko zaczyna się dziać naprawdę... Ten film z 2008 roku pojawi się na HBO GO w sobotę.

Czym zajmują się kosmici? Kreśleniem kręgów w zbożu na polach? Możliwe, że niektórzy tak, ale w serialu Roswell, w Nowym Meksyku mają oni bardziej prozaiczne życie. Okazuje się, że jest ich cała masa i pracują na tak zwykłych stanowiskach jak policjant czy ekspedientka. A rząd? Oczywiście ukrywa prawdę...

