HBO GO: Jaki film na weekend? 6 - 8 marca

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W zeszły poniedziałek na platformie pojawił się pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu Kłamstwa. Opowiada on o trudnościach w udowodnieniu prawdy. O tym jak ciężkie to wyzwanie przekonała się w poprzedniej części nauczycielka Laura Nielson (Joanne Froggatt), której randka z szanowanym chirurgiem (i jednocześnie ojcem jednego z jej uczniów) Andrew Earlhamem (Ioan Gruffudd) kończy się nieświadomym spożyciem pigułki gwałtu. Pierwszy sezon mimo emocjonującego finału pozostawił jednak równie wiele odpowiedzi, co nowych pytań.

Drugą wybraną przez nas produkcją, która zadebiutowała w tym tygodniu na HBO GO jest japoński film anime Mirai z 2018 . Ten bardzo ciepły i zabawny film opowiada o czteroletnim Kunie, który właśnie został starszym bratem. Jest on jednak bardzo zazdrosny i niespecjalnie przepada za swoją nową siostrą. Wszystko się zmienia kiedy podczas zabawy w ogrodzie spotyka... Mirai z przyszłości (samo imię Mirai po japońsku znaczy właśnie przyszłość). Razem z nastoletnią wersją swojej siostry przeżywa ekscytujące przygody i wędruje po światach z przeszłości, przyszłości i tych alternatywnych. Film mogę polecić nawet osobiście!

Wielbicielom klasyki polecamy też pewien film z 2019 roku. A raczej nową wersję znanego filmu. Chodzi oczywiście o produkcję Król Lew. Raz jeszcze będziemy mogli przeżyć historię Simby, Timona, Pumby oraz Skazy. Fabuły... chyba nie trzeba nikomu przedstawiać.

Tym, którzy wolą seriale polecamy z kolei Fosse/Verdon. Serial zadebiutował na HBO GO wczoraj. Opowiada on historię związku dwóch postaci. Jedną z nich jest Bob Fosse, który jest reżyserem i choreografem, drugą natomiast jest Gwen Verdon - tancerka z Broadwayu. Prześledzimy ich losy zarówno na scenie, jak i poza nią.

Kolejny serial to Devs. Główna bohaterka to inżynier Lily Chan (Sonoya Mizuno), która próbuje zgłębić tajemnice korporacji Amaya, na której czele stoi Forest (Nick Offerman). Lily podejrzewa, że to właśnie firma stoi za śmiercią jej ukochanego.

Ostatni z wybranych przez nas seriali, które pojawiły się w tym tygodniu na HBO GO to czwarty już sezon serialu komediowego Lepsze życie. Prześledzimy kolejne perypetie aktorki Sam Fox, która próbuje się zmagać z wychowaniem trzech córek i... swoim własnym ekscentrycznym charakterem. Tak to najłagodniej ujmiemy.

Źródło zdjęć: hbo go, wł