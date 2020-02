HBO GO: Jaki film na weekend? 21-23 lutego

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Sześć miesięcy po kryzysie, świat finansów dopiero się odradza. Nowa rzeczywistość jest pełna nowych regulacji i o wiele bardziej rygorystycznych przepisów. Właśnie z tym zmierzą się głodni pieniądza bankierzy z Deutsche Global Invest w serialu Bankowa Gra. W HBO GO trzy dni temu pojawił się drugi sezon serialu. Grają w nim Paula Beer, Barry Atsma i Albrecht Schuch.

Dzień po niemieckim serialu do serwisu trafił film Wywiad ze Słońcem Narodu z 2014 roku. Zobaczymy tam bohaterską misję dziennikarza i jego producenta, którzy jednym wywiadem postarają się obalić samego... Kim Dzong Una. W rolach głównych wystąpili James Franco, Seth Rogen oraz Randall Park.

Dzisiaj do HBO GO trafia natomiast film animowany z 2016 roku Gdzie jest Dory?. Jeśli w 2003 byliście w kinie na Gdzie jest Nemo?, to polecamy tym razem obejrzeć jak Marlin i Nemo pomagają Dory znaleźć jej rodzinę. Za polski dubbing odpowiada cała śmietanka polskich aktorów. Znajdziemy tam Krystynę Czubównę, Andrzeja Grabowskiego, Jarosława Boberka, Annę Cieślak, Joannę Trzepiecińską, Mirosława Bakę i Zbigniewa Zamachowskiego.

Jutro natomiast w HBO GO pojawi się film Men in Black: International, który jest spinoffem znanych i lubianych Facetów w Czerni. Tym razem zagrożeniu z kosmosu przeciwstawią się agent H (Chris Hemsworth) i agent M (Tessa Thompson).

Również jutro na ekrany abonentów HBO GO trafi chorwacki film Ostatni Serb w Chorwacji. Akcja dzieje się siedem lat po bankructwie państwa, w świecie, gdzie woda jest dobrem luksusowym. Główny bohater zostaje ugryziony przez partnerkę zarażoną wirusem zombie i razem ze skinheadem, aktorką i bizneswoman postanawiają się ukryć w małej wsi na granicy z Bośnią i Hercegowiną. Może tam przeżyją... W rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak Krešimir Mikić, Hristina Popović oraz Tihana Lazović.

