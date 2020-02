HBO GO: Jaki film na weekend? 28 lutego - 1 marca

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W tym tygodniu HBO GO niestety nie zaoferował zbyt wielu premier. Postanowiliśmy zatem nie tylko przedstawić nowe produkcje, które zadebiutowały na platformie, ale również zaproponować filmy, które pojawiły się w poprzednich tygodniach, ale nie załapały się do tamtych propozycji.

Pierwszym filmem, który pojawił się na platformie HBO GO w zeszłym tygodniu jest Różowa pantera kontratakuje. To dość stara komedia kryminalna, której bohaterem jest Charles Dreyfus, który próbuje zemścić się na inspektorze Clouseau, który wcześniej wygryzł go ze stanowiska. W głównych rolach występują Peter Sellers i Herbert Lom.

Dzisiaj w HBO GO pojawia się też film Dobry dinozaur. To bajka, która opowiada o przygodach apatozaura Arlo i jego przyjaźni z jaskiniowcem Bąblem. Razem spróbują zmierzyć się ze światem, gdzie dinozaury nigdy nie wyginęły. Polskiego dubbingu użyczyli między innymi Artur Andrus, Jerzy Kryszak i Marian Dziędziel.

Również od dzisiaj w HBO GO dostępny jest do obejrzenia film Wyścig z 2013 roku. Opowiada on rywalizacji dwóch legend Formuły 1: brytyjskiego kierowcy Jamesa Hunta i jego austriackiego rywala Nikiego Laudy. W główne role wcielili się Chris Hemsworth oraz Daniel Brühl. Warta wspomnienia jest też Natalie Dormer.

Fanom klasyki oraz tym, którzy lubią szczyptę romansu i fantastyki polecamy film, który na HBO GO pojawił się 15 lutego. Jest to Piękna i bestia. Bella (Emma Watson) wejdzie do zamku bestii (Dan Stevens) by uratować swojego ojca Maurycego (Kevin Kline).

Tego samego dnia w HBO GO pojawił się też francuski film Klasa pracująca. Dotyka on bardzo współczesnego problemu pracoholizmu. Dla głównego bohatera, którym jest Franck (Olivier Gourmet) praca jest wszystkim. Jednak po jednym błędzie zostaje bezlitośnie zwolniony. Wtedy też musi zmagać się z innymi problemami - rodzina wprost mówi mu, że zaakceptują życie bez ojca rodziny, ale nigdy nie zgodzą się na obniżenie standardu życia...

Źródło tekstu: hbo, wł