HBO GO: Jaki film na weekend? 14 - 15 marca

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Już jutro na HBO GO pojawi się czwarta część znanej i lubianej serii Toy Story. W Toy Story 4 kowboj Chudy rusza na poszukiwania pastereczki Bou, którą to rodzice Andy'ego sprzedali na przydomowej wyprzedaży. W polskiej wersji swoich głosów udzielili m.in. Łukasz Nowicki, Abelard Giza czy Julia Kamińska.

W czwartek w serwisie pojawił się film Syndrom DDR. To komedia opowiadająca o dorosłym mężczyźnie, którego rozwiedzeni rodzice prowadzą ze sobą świętą wojnę. Bohater odkrywa jednak, że jako dziecko był obiektem eksperymentu badającego psychikę dziecka z rozbitej rodziny.

Coś dla siebie znajdą też fani horrorów. Wczoraj na platformie pojawił się reboot klasycznego slashera Piątek 13-go. Postaci Jasona Voorheesa nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Tym razem przeciwko niemu stanie grupka pięciorga przyjaciół.

Bardzo ciekawą historię opowiada film Głos z 2017 roku. Liv jest niemową, która została wychowana przez dziadka na małej wyspie. Kiedy starzejący się Lionel odkrywa, że umiera, prosi swojego byłego podopiecznego, neurologa Michaela, o pomoc i opiekę nad kobietą. Pewnego dnia Liv bierze do ręki książkę z dziełami Szekspira i niespodziewanie zaczyna czytać. Za sprawą różnych zdarzeń trafia na obserwację do szpitala psychiatrycznego. Na miejscu robi się bardzo agresywna i istnieje obawa, że będzie musiała spędzić życie w ośrodku zamkniętym.

Ostatnią z polecanych przez nas propozycji jest Zaczarowana. W tej opowieści księżniczka Giselle musi stawić czoła najstraszniejszej z krain - Nowemu Jorkowi. Chwilę później do naszego świata przenosi się też książę Edward. Do kompletu brakuje tylko adwokata rozwodowego. To w końcu nowoczesna bajka. Polskiego dubbingu udzielają m.in. Artur Żmijewski i Joanna Dereszowska.

Zobacz HBO GO: Jaki film na weekend? 6 - 8 marca

Zobacz HBO GO: Jaki film na weekend? 28 lutego - 1 marca