Polacy chcą nowego typu fotoradarów. Dzięki nim będą spać spokojnie

Warszawskie stowarzyszenie Miasto Jest Nasze złożyło petycję do rąk marszałka sejmu, Szymona Hołowni. Domaga się w nim postawienia w mieście fotoradarów akustycznych. Są to urządzenia, które mierzą poziom hałasu na drodze. Kiedy ten zostanie przekroczony, nagrywają one filmik, na którym można rozpoznać tablice rejestracyjne pojazdów, które znajdują się wtedy na drodze. Następnie dany pojazd można skierować na badania głośności i kiedy przekroczy on normy, to podjąć wobec jego kierowcy dalsze kroki prawne.