Duolingo nie chce nas denerwować. Ta nowość ma w tym pomóc

Energy, to nowy system, zaprojektowany, po to aby pomóc użytkownikowi uczyć się jeszcze bardziej efektywnie. Niezależnie od tego czy jesteś długoletnim użytkownikiem, czy dopiero zaczynasz naukę w aplikacji, Energy jest po to, aby cię wesprzeć. Nowość ta jest jeszcze dostępna dla niewielkiej liczby użytkowników, ale Duolingo przystąpiło ochoczo do reklamowania nowej aktualizacji, co daje nadzieję, że niebawem skorzystają z niej wszyscy.