Sprzęt

Apple chce 149 zł za jeden, a w x-kom dostaniesz za 33,33 zł

Lokalizatory to jeden z bardziej użytecznych gadżetów spopularyzowanych przez Apple.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:21
0
Zgubione klucze, czy plecak zostawiony w autobusie przestają być poważnym problemem, a stają się dość uciążliwą, ale jednak tylko niedogodnością. Oczywiście tylko jeśli kupimy ten gadżet, który w sklepie Apple kosztuje aż 149 zł za sztukę. Na szczęście są o wiele tańsze zamienniki. I tak Silver Monkey TAG może być Wasz za 99,99 zł w pakiecie aż 3 sztuk, co daje 33,33 zł za pojedyncze urządzenie.

Silver Monkey TAG iOS Po co przepłacać?

Silver Monkey TAG iOS

Jest on zgodny z Find My Apple i podobnie jak on oferuje funkcję alarmu. Tym samym znalezienie zagubionego urządzenia stanie się znacznie prostsze. Dzięki standardowi IPX67 możemy liczyć na jego odporność na warunki atmosferyczne. Natomiast jego bateria pozwoli na aż 12 miesięcy pracy. A wszystko to w pakiecie trzech egzemplarzy za 99,99 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Silver Monkey, Lech Okoń / Telepolis