AMD z ważnym zapewnieniem. Chodzi o nowe procesory

W trakcie AI PC Innovation Summit w Pekinie na scenie wystąpiła prezes AMD — Lisa Su, która złożyła ważną deklarację na temat nowych procesorów.

Lisa Su, w trakcie AI PC Innovation Summit, odniosła się do premiery nowych procesorów z architekturą Zen 5. Szefowa AMD złożyła ważną deklarację, która potwierdza wcześniejsze doniesienia.

Premiera procesorów AMD Zen 5

Lisa Su ze sceny zapewniła, że pierwsze procesory AMD z architekturą Zen 5 zadebiutują jeszcze w tym roku. Chodzi o modele z serii Strix Point, czyli jednostki mobilne, a tym samym przeznaczone do laptopów. Te zapewnienia są zgodne z dotychczasowymi planami Czerwonych.

Ta premiera jest o tyle ważna, że będą to pierwsze procesory z architekturą Zen 5. Nie zabraknie w nich specjalnych jednostek AMD XDNA, które co prawda są już dostępne w modelach Hawk Point (Ryzen 8040), ale w nowych CPU mają być jeszcze mocniejsze. David Wang mówił o nawet 3-krotnie wyższej wydajności, dzięki czemu NPU (Neural Processing Unit) lepiej poradzą sobie z obsługą sztucznej inteligencji. Będzie to szczególne ważne w kontekście zbliżającej się premiery systemu Windows 11 24H2.

Poza tym nowe procesory będą korzystały ze zintegrowanych układów graficznych z architekturą RDNA3+, która również ma przynieść liczne usprawnienia, w tym dotyczące wydajności. Dokładna data premiery pierwszych laptopów z procesorami Strix Point nie jest znana, ale mówi się o grudniu, tuż przed świętami.

Źródło zdjęć: Piotr Swat / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz