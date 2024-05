AMD zyskuje na rynku procesorów, ale powodów do zadowolenia nie ma

AMD zmniejsza stratę do Intela w segmencie procesorów desktopowych. Jednak przewaga Niebieskich nadal jest ogromna.

Firma Mercury Reaserch opublikowała dane na temat sprzedaży procesorów w pierwszym kwartale 2024 roku. Chociaż AMD zmniejszyło stratę do Intela, a przynajmniej w segmencie układów desktopowych, to raczej nie ma powodów do wielkiego optymizmu.

AMD vs Intel

Przede wszystkim sprzedaż procesorów spadła w pierwszym kwartale 2024 roku w porównaniu do czwartego kwartału 2023 roku. Nie ma w tym nic zaskakującego. To normalny trend. Zawsze po świętach, które są najlepszym okresem sprzedażowym, następuje spowolnienie i procesory nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem.

Jeśli chodzi o segment desktopowy, to AMD zyskało 4,2 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim kwartałem i 4,7 pproc. w porównaniu z analogicznym okresem rok temu. Nie oznacza to, że Czerwoni mają powodu do optymizmu, bo nadal to Intel kontroluje aż 76,1 proc. tego rynku. Tak naprawdę wzrost AMD wynika z tego, że zanotowali oni mniejszą stratę niż ich konkurent.

AMD zyskało też większe udziały w segmencie procesorów serwerowych (23,6 proc, czyli o 5,6 pproc. więcej niż rok wcześniej) oraz procesorów mobilnych (19,3 proc, czy.i o 3,1 pproc. więcej niż w Q1 2023). Jednak tutaj też widać, jak dużą przewagę wciąż ma Intel. Niebiescy, w zależności od przeznaczenia układów, mają w swoich rękach od 76 do nawet 80 proc. rynku, czyli ponad 4 razy więcej niż Czerwoni.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCWorld, Mercury