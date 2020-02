Bez litości. AMD bije Intela - przynajmniej w szczątkowych danych

Choć trudno jest odnieść te dane na ogół rynku procesorów, można śmiało stwierdzić, że AMD odwaliło kawał dobrej roboty za pomocą procesorów Ryzen. Dominacja firmy Intel została skutecznie złamana i nie jest to już jedyny liczący się gracz dostarczający CPU.

Jak wskazują dane, które wyciekły od jednego z niemieckich detalistów, procesory AMD Ryzen to absolutny dominator rynku. Według informacji z Mindfactory, ósmy tydzień roku 2020 to sprzedażowy udział czipów AMD Ryzen na poziomie 86,11%, podczas gdy Intel musi się zadowolić skromnym 13,89%. Niewiarygodne.

Nie są to pierwsze takie liczby z Mindfactory: wcześniej, w styczniu 2020 roku AMD dzierżyło 85% udziału w sprzedaży. Natomiast w grudniu 2019 roku było to rekordowe 86%. Wygląda na to, że AMD znowu zbliża się do swojego historycznego wyniku w przypadku tego jednego detalisty.

Ale AMD może cieszyć się nie tylko z udziału w sprzedanych egzemplarzach procesorów. Kolejnym istotnym wskaźnikiem jest udział w wartości sprzedaży wszystkich układów na rynku. W przypadku Mindfactory, konkurent Intela odpowiada za 82% wszystkich wydanych pieniędzy. Kolejny mocny cios dla Intela, prawda?

Niech na Waszą wyobraźnię podziała jedno, bardzo istotne porównanie. Intel Core i7-9700K to topowy model zdeklasowanego konkurenta AMD. Należący do średniej półki, skądinąd bardzo solidny AMD Ryzen 5 3600 sprzedaje się w niewiarogodnym wręcz stosunku do swojego konkurenta, który wynosi aż 13 do 1. Dokładnie tak, na 13 wspomnianych wcześniej Ryzenów, przypada tylko jeden topowy Intel.

Na ostateczne diagnozy poczekajmy. Ale skala zwycięstwa AMD poraża

Owszem, są takie sfery, w których AMD trudno będzie wyszarpać Intelowi dominację. Chociażby rynek laptopów będzie długo opierał się naoliwionej maszynie napędzanej Ryzenami. Stąd też, dane od detalistów nie są absolutnie reprezentatywne i nie przesądzają o ogólnej kondycji Intela na rynku komputerów. Jest to jednak dowód na to, że konsumenci niezwykle polubili Ryzeny - odpowiednio wydajne, ciekawe i wycenione w znacznie korzystniejszy sposób niż produkty wcześniejszego hegemona na rynku procesorów. Być może ta właśnie sytuacja spowoduje, że Intel wyceni swoje kolejne produkty w przyjaźniejszy dla konsumentów sposób.

