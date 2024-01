Procesory AMD Ryzen 9000. Pojawiają się nowe szczegóły

W ciągu kilku najbliższych miesięcy powinny zadebiutować nowe procesory AMD Ryzen 9000, bazujące na architekturze Zen 5. Dzięki najnowszym przeciekom dowiadujemy się o nich coraz więcej.

Za najnowsze plotki na temat procesorów AMD Ryzen 9000 odpowiada High Yield YT, który ma uznaną renomę jeśli chodzi o pogłoski związane z czerwonym producentem. Jego źródła zdradzają nie tylko prawdopodobną datę premiery układów, ale też ciekawe informacje na temat ich specyfikacji.

Procesory AMD Ryzen 9000

Procesory AMD Ryzen 9000 prawdopodobnie zadebiutują na przełomie maja i czerwca 2024 roku. Będą obsługiwać podstawkę AM5 i mają być kompatybilne z płytami głównymi z chipsetami z serii 600, chociaż tutaj zapewne konieczna będzie aktualizacja BIOS-u.

Nowe układy mają powstawać na bazie tej samej litografii, co seria Ryzen 7000. Mowa o 6nm cIOD (client I/O die). Natomiast same rdzenie mają być budowane z wykorzystaniem procesu technologicznego TSMC 4 nm (EUV). Niemal pewne jest, że będą obsługiwać pamięci DDR5 o wyższym taktowaniu niż 5200 MHz. Poza tym ich tzw. sweetspot to DDR-6400 zamiast aktualnego DDR5-6000.

Architektura Zen 5 również ma być chipletowa. Procesory będą składać się z jednostek CCD, z czego każda ma zawierać po 8 rdzeni Nirvana, 1 MB pamięci cache L2 i nieznanej jeszcze ilości pamięci L3. Mają one przynieść około 10-15-procentowy wzrost wydajności IPC, co w grach będzie je stawiało na równi z modelami Ryzen 7000X3D, ale bez 3D V-Cache.

Źródło zdjęć: Akura Yochi / Shutterstock.com

Źródło tekstu: High Yield YT, TechPowerUp