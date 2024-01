AMD Ryzen 7 5700X3D pokazuje swoją moc. Będzie hitem

Ryzen 7 5700X3D może być hitem wśród graczy, którzy nie chcą wydawać zbyt dużo pieniędzy na nowy komputer.

Nie od dzisiaj wiadomo, że AMD pracuje nad nowym procesorem. Chodzi o model Ryzen 7 5700X3D, czyli wersję usprawnioną o pamięć podręczną 3D V-Cache. Układ zadebiutuje 31 stycznia w cenie zaledwie 250 dolarów. Już dzisiaj poznaliśmy wydajność w popularnym benchmarku i jest ona bardzo obiecująca.

Wydajność AMD Ryzen 7 5700X3D

Ryzen 7 5700X3D został przetestowany w programie Geekbench 6. W teście jednordzeniowym uzyskał wynik 1,926 pkt, a w wielordzeniowym 10,514 pkt. W porównaniu z Ryzenem 7 5800X3D są to wyniki odpowiednio o 8 i 4 proc. gorsze. Zatem różnica między procesorami jest niewielka.

Nie ma w tym żadnego zaskoczenia. Tak naprawdę jedyna różnica między tymi modelami to taktowanie. Tańszy wariant ma zegary 3,0 (bazowo) i 4,1 GHz (Boost), a droższy 3,4 i 4,5 GHz. Te dodatkowe 400 MHz to właśnie różnica w wydajności. Poza tym oba oferują 96 MB pamięci cache L3 oraz osiem rdzeni Zen 3.

AMD Ryzen 7 5800X3D do dzisiaj jest bardzo dobrym procesorem do gier. Dzięki dużej ilości pamięci podręcznej doskonale radzi sobie w wielu produkcjach i może konkurować z nowszymi układami Intela, a także AMD. Wariant trochę wolniejszy, ale za to tańszy o 70 dolarów ma szansę cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: Tom's Hardware