Najnowsze karty NVIDII sprzedają się 10 razy lepiej niż AMD

Pora rzucić okiem na dane sprzedażowe najnowszych kart graficznych AMD i NVIDII. Niestety wygląda na to, że Czerwoni nie mają powodów do zadowolenia.

Wczoraj do sprzedaży trafiły dwie nowe karty graficzne - AMD Radeon RX 7600 XT oraz NVIDIA GeForce RTX 4700 Ti SUPER. Pierwsza z nich skierowana do nisko-średniego segmentu cenowo-wydajnościowego, druga zaś do średnio-wysokiego. Obie jednak wyposażono w 16 GB pamięci VRAM.

Aktualnie aż 75% graczy korzysta z kart graficznych NVIDII

Dane pochodzące z największych niemieckich sklepów pokazują, że w dniu premiery zaledwie 30 osób było zainteresowanych produktem Czerwonych. Ale prawie 300 osób zdecydowało się na układ Zielonych. Niestety jak na razie dane dostępne z polskich sklepów są zbyt ograniczone.

Powodów takiej sytuacji jest co najmniej kilka. Najważniejszy z nich to fakt, że AMD i NVIDIA mają nieciekawą ofertę słabszych i tańszych kart graficznych. A to właśnie do tego segmentu zalicza się nowy Radeon RX 7600 XT. Aktualnie dużo lepiej dla konsumenta wychodzi sięgnąć po starszą generację. Potwierdza to sprzedaż w dniu premiery układów takich jak GeForce RTX 4060 (Ti), które również nie wzbudzały dużego zainteresowania.

Idąc dalej partnerzy AMD nie wydają się zainteresowani nową kartą graficzną. Na rynek obecnie trafiło około 11 autorskich modeli Radeona RX 7600 XT, podczas gry GeForce RTX 4070 Ti SUPER dostępny jest już w ponad 60 wariantach. Co więcej karty NVIDII są dużo łatwiejsze do kupienia w cenach sugerowanych (MSRP).

Tym samym te liczby na razie można potraktować tylko w ramach ciekawostki i nie należy wyciągać pochopnych wniosków. Jedno jest jednak pewne - sytuacja AMD na rynku kart graficznych jest nieciekawa. Aktualnie aż 75% graczy wybiera układy NVIDII, a tylko 16% konsumentów sięga po propozycje AMD.

