Wyciekły ceny procesorów AMD Ryzen 9000. Będzie dobrze

AMD na początku czerwca zaprezentowało nowe procesory z serii Ryzen 9000 (Zen 5). Jednak wciąż nie poznaliśmy ich cen. Te właśnie wyciekły, chociaż informacje nie są precyzyjne.

Na początku czerwca, na targach Computex 2024, firma AMD oficjalnie zaprezentowała nowe procesory Ryzen 900 z architekturą Zen 5. Wiemy, że do sprzedaży trafią one w lipcu, ale wciąż nie poznaliśmy cen. Do tych dotarł Moore's Law is Dead.

Ceny procesorów AMD Ryzen 9000

Z informacji youtubera wynika, że część dystrybutorów zaczęło dodawać ceny procesorów Ryzen 9000 do swoich systemów. Jeśli dane są poprawne i nie są to tylko przewidywania, to nowe układy powinny kosztować:

Ryzen R9 9950X - od 599 do 649 dol.

Ryzen R9 9900X - od 449 do 499 dol.

Ryzen R7 9700X - od 329 do 379 dol.

Ryzen R5 9600X - od 249 do 299 dol.

Z kolei inne źródło przekazało youtuberowi, że AMD jeszcze nie podało oficjalnych cen, ale firma twierdzi, że te będą takie same lub nawet trochę niższe niż w przypadku poprzedniej generacji, co brzmi bardzo obiecująco.

Przy okazji Moore's Law is Dead dotarł do ciekawych informacji na temat nadchodzących układów Ryzen 9000X3D. Wynika z nich, że te mają mieć wyższe taktowania niż poprzednia generacja. Możliwe jest też, że AMD w końcu pozwoli na overclocking, ale pamiętajcie, że to tylko plotki, więc traktujcie je z przymrużeniem oka.

