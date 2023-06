AMD miało w planach więcej procesorów Ryzen 5000 z 3D V-Cache

Okazuje się, że planach AMD było więcej procesorów Ryzen 5000 z pamięciami 3D V-Cache. Czemu nie trafiły do sklepów?

Do tej pory AMD wydało tylko jeden procesor Ryzen 5000 z pamięciami 3D V-Cache. Mowa oczywiście o modelu Ryzen 7 5800X3D, który okazał się dużym sukcesem. Według plotek wkrótce może zadebiutować jeszcze Ryzen 5 5600X3D, ale czekamy na oficjalną zapowiedź. Tymczasem w pierwotnych planach Czerwonych było jeszcze więcej takich układów.

AMD Ryzen 9 5950X3D i 5900X3D

Skąd o tym wiemy? Ponieważ dziennikarze serwisu GamerNexus zostali zaproszeni do siedziby AMD w Austin w stanie Teksas. Tam przedstawiciele firmy pokazali im kilka prototypów, nad którymi w pewnym momencie trwały prace, ale ostatecznie nie trafiły one do sprzedaży. Wśród nich były modele AMD Ryzen 9 5950X3D oraz Ryzen 9 5900X3D z odpowiednio 16 i 12 fizycznymi rdzeniami.

To, co w tych modelach szczególnie wyjątkowe, to stosy pamięci 3D V-Cache na obu CCD. Dzięki temu procesory mają aż 192 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Dla porównania Ryzen 7 5800X3D, który trafił do sprzedaży, ma "tylko" 96 MB pamięci cache L3. Jeśli chodzi o taktowania, to prototypy mają zegary ustawione na odpowiednio 3,5/4,1 GHz oraz 3,5/4,4 GHz.

Czemu procesory ostatecznie nie trafiły na sklepowe półki? W trakcie prac nad nimi AMD ustaliło, że stos pamięci 3D V-Cache sprawdza się najlepiej, gdy znajduje się na pojedynczym CCD. Zastosowanie go na obu CCD nie przynosiło dużej poprawy wydajności, więc było to zwyczajnie nieopłacalne. Koszty CPU byłyby dużo wyższe, a wzrost mocy obliczeniowej niewspółmierny do ceny.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GamerNexus, wccftech