AMD szykuje nowy procesor. To murowany hit

AMD może szykować nowy procesor, który ma szansę stać się dużym hitem. Co ważne, będzie to model z serii Ryzen 5000.

Według najnowszych plotek AMD może szykować nowy procesor. Nie będzie to jednak nowy model z serii Ryzen 7000. Zamiast tego Czerwoni mogą szykować układ poprzedniej generacji, czyli Rzyen 5000. Pomimo tego ma szansę stać się murowanym hitem.

AMD Ryzen 5 5600X3D

Chodzi o procesor AMD Ryzen 5 5600X3D, czyli model z pamięciami 3D V-Cache. Do tej pory seria Ryzen 5000 doczekała się tylko jednego takiego modelu i był to oczywiście Ryzen 7 5800X3D, który do dzisiaj pozostaje jednym z najlepszych CPU dla graczy. Oferuje bardzo dobrą wydajność przy rozsądnej cenie, co przekłada się na bardzo dobrą sprzedaż. Niższy model może ten sukces powtórzyć.

Według specyfikacji, która krąży po sieci, Ryzen 5 5600X3D wyposażony będzie w 6 fizycznych rdzeni z obsługą 12 wątków. Zaoferuje 3 MB pamięci cache L2 oraz 96 MB pamięci cache L3 (3D V-Cache). Natomiast taktowania to 3,3 GHz bazowo i 4,4 GHz w Boost, czyli w obu przypadkach o 100 MHz mniej niż w modelu 5800X3D.

Cena procesora, o ile rzeczywiście trafi do sklepów, nie jest na ten moment znana. Model Ryzen 7 5800X3D kosztuje około 289 dolarów, a w Polsce mniej więcej 1349 zł. Niższy model powinien być zauważalnie tańszy.

Zobacz: AMD potwierdza ważną informację w sprawie podstawki AM5

Zobacz: Radeony RX 7600 mają wadę konstrukcyjną

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Darkwisper S / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz