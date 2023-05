Radeony RX 7600 mają wadę konstrukcyjną

Referencyjne modele Radeon RX 7600 mają wadę konstrukcyjną. Ta ma zostać poprawiona.

Referencyjne karty graficzne AMD Radeon RX 7600 mają wadę konstrukcyjną, która może powodować nieprawidłowe podłączenie zasilania. Na szczęście producent zdaje sobie z tego sprawę i egzemplarze, które ostatecznie trafią do sprzedaży, zostaną poprawione.

Wada konstrukcyjna Radeonów RX 7600

O co chodzi? O pojedyncze, 8-pinowe złącze zasilania, które wymagane jest do poprawnego działania karty. Wokół niego znajduje się zbyt mało miejsca, przez co niektóre wtyczki mogą być nieprawidłowo dociśnięte. Dotyczy to przede wszystkim wtyczek w konfiguracji 6+2-pinowej, które są często stosowane przez producentów zasilaczy. Dodatkowo wokół znajdują się elementy metalowe, co może nieść za sobą ryzyko ewentualnego zwarcia.

AMD odniosło się do sprawy. Na szczęście referencyjne, produkowane dla Czerwonego producenta modele Radeonów RX 7600 trafią do sprzedaży dopiero za jakiś czas. Do tego czasu konstrukcja ma zostać poprawiona. Na razie w sklepach dostępne są jedynie karty partnerów AMD, które są zbudowane inaczej i nie mają tego typu wady konstrukcyjnej. Dlatego też, jeśli myśleliście o zakupie modelu Gigabyte'a, Asusa czy MSI, to nie macie powodów do obaw.

