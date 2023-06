AMD potwierdza ważną informację w sprawie podstawki AM5

AMD potwierdziło ważną i przede wszystkim dobrą informację w sprawie podstawki AM5. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie ona wspierana przez kilka lat.

Do sieci wyciekł slajd z prezentacji AMD, w którym pojawia się kilka ciekawych informacji na temat procesorów tego producenta. Firma miała go zaprezentować na niedawnej konferencji dla dziennikarzy, a tak przynajmniej twierdzi znany w branży @harukaze5719.

AMD w sprawie AM5

Jedna z ważniejszych informacji dotyczy socketu AM5. AMD zamierza trzymać się wcześniejszych postanowień i podstawka, która zadebiutowała w 2022 roku, będzie wspierana aż do 2026. Oznacza to, że będą z niej korzystać wszystkie kolejne procesory desktopowe Czerwonych. Będą to między innymi modele Ryzen 8000 (bo takiego nazewnictwa zamierza trzymać się AMD), które planowane są na przyszły rok.

Poza tym AMD ma dodać do desktopowych procesorów Zen 4 nowe zintegrowane układy graficzne z architekturą RDNA 3 i ma to nastąpić jeszcze w tym roku. To duża zmiana, bo do tej pory dostępne były tylko modele Ryzen 7000 z RDNA 2, a przynajmniej jeśli chodzi o układy do komputerów stacjonarnych. Architektura RDNA 3 pojawiła się w formie iGPU tylko w laptopowych APU z serii AMD Phoenix.

Co ciekawe, z kolei procesory z architekturą Zen 5 (Ryzen 8000) mają korzystać ze zintegrowanych układów graficznych RDNA 3.5, ale — jak już wspominałem — premiera zaplanowana jest dopiero na przyszły rok.

