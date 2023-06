Tego jeszcze nie było! Karta graficzna z nietypowym przełącznikiem

Karta graficzna GeForce RTX 3070 ma fabrycznie 8 GB pamięci VRAM. Jednak powstał nietypowy model, który pozwala przełączyć GPU na 16 GB.

GeForce RTX 3070 wyposażony jest w 8 GB pamięci VRAM. Według niektórych to za mało jak na dzisiejsze standardy, co jest kwestią mocno dyskusyjną. Jednak nie o tym jest ten tekst. Dwóch YouTuberów stworzyło bardzo nietypowy model RTX-a 3070, który ma przełącznik między trybem 8- i 16-gigabajtowym.

GeForce RTX 3070 z nietypowym przełącznikiem

Modyfikacje kart graficznych nie są niczym nowym. Sami pisaliśmy o kilku modelach, w których udało się zwiększyć ilość pamięci VRAM, w tym także o modelu RTX 3070, przerobionym przez Paulo Gomesa. Teraz mężczyzna połączył siły z kanałem Casual Gamers i stworzył jedyną w swoim rodzaju kartę graficzną.

Karta wyposażona jest w fizyczny przełącznik, który pozwala wybrać, czy w danym momencie ma korzystać ze standardowych 8, czy może 16 GB pamięci VRAM. Projekt może nie jest szczególnie ładny, ale najważniejsze, że działa. Co więcej, testy w grach pokazują wzrost wydajności, a przede wszystkim ogromną poprawę wyników 1% Low i 0,1% Low. Dla przykładu ten ostatni parametr w The Las of Us w rozdzielczości 1440p rośnie z 9,6 do 48,3 klatek na sekundę.

Co ciekawe, na targach Computex 2023 w Tajwanie mało znana firma Gxore zaprezentowała model GeForce RTX 3070 z 16 GB pamięci VRAM. Tajwański producent nie jest oficjalnym partnerem NVIDII, więc kupno GPU nie będzie łatwe.

