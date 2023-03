AMD chwali się wydajnością Ryzena 7 7800X3D. Czuć przesadę

AMD pochwaliło się pierwszymi wykresami wydajności procesora Ryzen 7 7800X3D. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że są one mocno przesadzone.

AMD opublikowało pierwsze wykresy wydajności procesora Ryzen 7 7800X3D w grach. Firma zestawia w nich układ ze swoim poprzednikiem, czyli Ryzenem 7 5800X3D, ale też najmocniejszym modelem konkurencji, czyli Core i9-13900K (nie licząc wersji KS). Wyniki są bardzo optymistyczne i korzystne dla Czerwonych, chociaż mam wrażenie, że są też lekko przesadzone.

Wydajność AMD Ryzen 7 7800X3D w grach

Z opublikowanych wykresów wynika, że Ryzen 7 7800X3D będzie o mniej więcej 13-24 proc. szybszy w grach niż Core i9-13900K, a przynajmniej w rozdzielczości 1080p i wysokich ustawieniach. Jednocześnie możemy spodziewać się poprawy o 21-30 proc. względem modelu Ryzen 7 5800X3D. Całkiem nieźle. Rzecz w tym, że są to wykresy wykonane przez AMD, więc należy brać na to poprawkę. Dobór gier na pewno też nie jest przypadkowy.

We wcześniejszych wykresach AMD twierdziło, że flagowy Ryzen 9 7950X3D jest nawet o 27 proc. szybszy niż Core i9-13900K. Rzeczywistość okazała się mniej optymistyczna, bo z 16 testów wynika, że różnica to zaledwie kilka procent, chociaż w rozdzielczości 1440p, a nie 1080p, gdzie CPU odgrywa trochę mniejsze znaczenie. Dlatego trudno oprzeć się wrażeniu, że AMD jednak odrobinę przesadza w swoich porównaniach.

Nie zmienia to faktu, że przy cenie 449 dolarów nadchodzący Ryzen 7 7800X3D może być jednym z ciekawszych procesorów na rynku, przynajmniej pod kątem gier. Jeśli zaoferuje nawet identyczną wydajność, jak konkurencyjny Intel Core i9-13900K, to będzie od niego o 250 dolarów tańszy. A to już wystarczy, żeby okazał się sprzedażowym hitem.

