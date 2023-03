Jaki jest najszybszy procesor do gier? Znamy odpowiedź

Kto ma w tym momencie najszybszy procesor do gier? Jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź — AMD. Dowodzą tego testy.

Jaki jest w tym momencie najszybszy procesor do gier? Liczne testy pokazują, że jedyną prawidłową odpowiedzią w tym momencie może być tylko AMD Ryzen 9 7950X3D. Nie wierzysz? Serwis 3DCenter zebrał wyniki testów z 16 serwisów technologicznych z całego świata, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Różnica nie jest wielka, ale jednak na korzyść AMD.

AMD wygrywa z Intelem

Serwis 3DCenter zebrał wyniki testów procesora AMD Ryzen 9 7950X3D z 16 serwisów hardware'owych z całego świata, w tym Igor's Lab, TechPowerUp, TechSpot, Tom's Hardware czy też polskiego PurePC. W ten sposób zebrana została potężna liczba wyników, na podstawie której zestawiono możliwości najszybszych procesorów dla graczy.

Przy takim porównaniu okazuje się, że najszybszym procesorem na świecie, przynajmniej pod kątem gier, jest AMD Ryzen 9 7950X3D, który średnio 3,9 proc. jest szybszy od Core i9-13900K. Tuż za nim znajduje się Intel Core i9-13900KS, który jest o 1,1 proc. wydajniejszy od modelu bez "S" w nazwie.

To jednak zaledwie wierzchołek góry lodowe. Najszybszy Ryzen nie tylko prowadzi w zestawieniu wydajności, ale też zużywa zauważalnie mniej energii od swoich rywali. Zapotrzebowanie na prądy to zaledwie 53 proc. tego, co potrzebuje Core i9-13900K, przez co wynik jest jeszcze bardziej imponujący.

Zobacz: Nie, Intel nie dogonił AMD, ale jest już bardzo blisko

Zobacz: Sprawdzili GeForce RTX 4090 na PCIe 4.0 x8. Wyniki zaskakują

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: iama_sing / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 3DCenter, VideoCardz