Sprawdzili GeForce RTX 4090 na PCIe 4.0 x8. Wyniki zaskakują

Jak najwydajniejsza na ten moment karta graficzna GeForce RTX 4090 radzi sobie na PCI-Express 4.0 x8, czyli z dwa razy niższą przepustowością? Wyniki zaskakują.

PCI-Express to interfejs wykorzystywany do podłączania różnych urządzeń do komputera, w tym między innymi kart graficznych. Aktualnie wszystkie modele wykorzystują wersję 4.0 x16, ale w planach jest już PCIe 5.0. Ale czy jest potrzeby? Testy pokazują, że niekoniecznie.

GeForce RTX 4090 na PCIe 4.0 x8

Oznaczenie x16 oznacza, ile linii PCIe jest wykorzystywanych. W teorii przy wykorzystaniu PCIe 4.0 x8 jest ich dwa razy mniej, co oznacza po prostu dwa razy gorszą przepustowość. Jednak w przypadku kart graficznych zależność nie jest aż tak oczywista. W rzeczywistości najmocniejsza na ten moment karta, czyli GeForce RTX 4090, podłączona właśnie do PCIe 4.0 x8, niewiele traci na swojej wydajności.

Tego typu testy przeprowadził serwis TechPowerUp, przy okazji zmiany ich platformy testowej, do której trafił procesor Intel Core i9-13900K. Przy okazji wszystkich testów sprawdzili, jak GeForce RTX 4090 radzi sobie przy interfejsie PCIe 4.0 x8, który jednocześnie jest ekwiwalentem PCIe 3.0 x16. W zależności od gry różnice w rozdzielczości 2560 × 1440 wynoszą od 0,1 do 5 procent, więc w wielu przypadkach są po prostu niezauważalne. Naprawdę dużą różnicę widać w porównaniu PCIe 4.0 x16 z PCIe 4.0 x4. Wtedy różnice w wydajności to aż 17-21 procent.

Oczywiście karty graficzne to zaledwie jedna kategoria urządzeń, które wykorzystują interfejs PCIe. Dlatego wprowadzenie wersji 5.0 jest potrzebne, np. dla jeszcze szybszych dysków SSD.

