Nie, Intel nie dogonił AMD, ale jest już bardzo blisko

Nie, Intel nie sprzedał tyle damo desktopowych kart graficznych co AMD. Dane były nieprawdziwe.

Niedawno ukazał się raport znanej i cenionej firmy analitycznej Jon Peddie Reaserch na temat sprzedaży kart graficznych w czwartym kwartale 2022 roku. Można było z niego wywnioskować, że Intel już dogonił AMD pod względem sprzedanych modeli desktopowych. To jednak nieprawda.

Intel nie dogonił AMD, ale jest blisko

Najnowsze karty graficzne AMD nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednak nie jest aż tak źle, żeby Czerwoni zrównali się pod względem sprzedaży desktopowych GPU z Intelem, który dopiero zaczął rywalizację na tym rynku i to nie najlepiej. Okazuje się, że raport firmy Jon Peddie Reaserch zawierał poważny błąd. W rzeczywistości Intel i AMD nie mają po 9 proc. udziałów w rynku.

Firma analityczna przyznała, że na poczet wyniku Intela policzono GPU Ponte Vecchio, które przeznaczone są do centrów danych. Było ich 60 tys., co znacząco wpłynęło na wyniki poszczególnych firm. W rzeczywistości podział sprzedaży desktopowych kart graficznych wygląda następująco:

NVIDIA - 85 proc.

AMD - 9 proc.

Intel - 6 proc.

Nie zmienia to faktu, że Niebiescy są już bardzo blisko AMD. To pokazuje, że Radeon Technologies Group ma duży problem. Modele z serii RX 7000 nie cieszą się zainteresowaniem graczy. Pokazują to też dane Steama, gdzie ze świecą szukać nowych Radeonów. Nieco lepiej jest w przypadku procesorów, a szczególnie układów z pamięciami 3D V-Cache, które okazały się sprzedażowym sukcesem.

