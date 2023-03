Do sklepów trafiają wreszcie tanie płyty główne dla AMD Ryzen 7000

Tani zestaw komputerowy z najnowszym procesorem AMD Ryzen? Wreszcie będzie to możliwe. Wszystko za sprawą nowej płyty głównej ASRocka.

Największą bolączką procesorów AMD Ryzen 7000, które debiutowały w ubiegłym roku okazała się cena całej platformy. Prócz CPU konieczny jest również zakup płyty głównej z gniazdem AMD AM5, które są droższe niż platformy Intel LGA 1700, a dodatkowo pamięci RAM DDR5, które są droższe od starszego DDR4.

ASRock B650M-HDV kosztuje zaledwie 555 złotych

Na szczęście w ostatnich miesiącach mogliśmy obserwować spory spadek cen za moduły RAM nowej generacji. A teraz do sklepów trafią wreszcie tanie - czy raczej "tańsze" - płyty główne dla AMD Ryzen 7000.

Pierwsze sklepy mają w swojej ofercie płytę główną ASRock B650M-HDV. Jest to propozycja w formacie Micro ATX z gniazdem AMD AM5 i chipsetem AMD B650. Korzysta ona z 11-fazowej (8+2+1) sekcji zasilania wyposażonej w pokaźne radiatory oraz dwóch banków dla pamięci RAM DDR5.

Oczywiście w tym segmencie cenowym konieczne były pewne oszczędności. Tym samym użytkownik nie dostaje tutaj żadnego złącza PCIe 5.0, ale do dyspozycji są dwa PCIe 4.0 x16 i jedno PCIe 4.0 x1. Dla nośników danych przewidziano cztery porty SATA III oraz dwa złącza M.2 2280 (jedno PCIe 5.0 x4 i jedno PCIe 4.0 x4).

Zastosowany kodek dźwiękowy to już mocno leciwy Realtek ALC897, a na kontroler sieciowy wybrano 2,5-gigabitowy układ Realtek RTL8125BG. Panel I/O oferuje po jednym HDMI i DisplayPort, cztery USB 2.0, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A i jedno typu C, złącze RJ-45, porty audio oraz przycisk BIOS FlashBack.

Amerykański sklep Newegg wycenia ASRock B650M-HDV na 125 dolarów, czyli około 555 złotych. Nawet jeśli w Europie doczekamy się ceny 125 euro (około 589 złotych) to będzie to najtańsza płyta główna dla procesorów AMD Ryzen 7000 i to ze specyfikacją wystarczającą większości konsumentów.

