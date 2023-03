Karty nowej generacji AMD i NVIDII będą korzystać z GDDR7

Następne generacje kart graficznych AMD Radeon i NVIDIA GeForce będą znacznie wydajniejsze. Wszystko za sprawą nowego typu pamięci VRAM.

Najważniejsze elementy każdej karty graficznej, które mają bezpośredni wpływ na wydajność to GPU (rdzeń) oraz VRAM (pamięć). To od nich zależy ile klatek na sekundę zobaczycie w grach albo jak szybko będzie się renderowała scena lub obiekt w programie do grafiki 3D.

Pamięci GDDR6 mają korzystać z kodowania PAM3

Aktualnie w konsumenckich kartach graficznych używa się głównie pamięci GDDR6 opracowanych w 2018 roku. Chociaż należy tez pamiętać o nieco wydajniejszych GDDR6X opracowanych przez NVIDIĘ i Microna. Już niedługo, przynajmniej w flagowych modelach, może zastąpić je standard GDRR7.

Pod koniec ubiegłego roku Samsung poinformował publicznie, że jest w trakcie opracowywania pamięci GDDR7. W ostatnich dniach zaś Cadence, ważny dostawca IP dla DRAM PHY, oprogramowania EDA i narzędzi walidacyjnych zapowiedział pierwsze na rynku rozwiązania do weryfikacji kości GDDR7.

Chińska redakcja MyDrivers, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że pamięci nowej generacji zobaczymy zarówno w serii AMD Radeon RX 8000, jak i NVIDIA GeForce RTX 5000. Oczywiście ich premiera jest jeszcze odległa i nie nastąpi raczej wcześniej niż pod koniec 2024 roku.

Jaka będzie przewaga GDDR7 nad GDDR6? Wyższa przepustowość, a więc większa wydajność. Pamięci GDDR6 startowały z 14 Gbps, a aktualnie mowa już nawet o 24 Gbps. Zaś kości GDDR7 mają zaoferować na start 36 Gbps i nawet do 50 Gbps wraz z rozwojem technologii.

Mówiąc bardziej obrazowo karta graficzna z 256-bitową szyną danych i GDDR7 36 Gbps zaoferuje przepustowość rzędu 1,15 TB/s, zaś z 384-bitową szyną danych zawrotne 1,7 TB/s. Dla porównania aktualne flagowce jak GeForce RTX 4090 (GDDR6X) czy Raden RX 7900 XTX (GDDR6) oferują 1008 i 960 GB/s.

Zobacz: Valve: Steam Deck 2 nie pojawi się w najbliższych latach

Zobacz: Miękkie i szalenie wydajne. Twój komputer Ci za nie podziękuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HKPC, Telepolis

Źródło tekstu: MyDrivers, TechPowerUP, oprac. własne