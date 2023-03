Miękkie i szalenie wydajne. Twój komputer Ci za nie podziękuje

Jesteś fanem ekstremalnego podkręcania? A może Twój komputer, laptop czy konsola się przegrzewają? W obu przypadkach Alphacool APEX to coś właśnie dla Ciebie!

Konsole, komputery stacjonarne czy laptopy korzystające z procesorów i układów graficznych najnowszej generacji oferują fenomenalną wydajność w grach. Oczywiście często też cechują się dużym poborem mocy, a więc i wysokimi temperaturami pod obciążeniem. To bywa sporym problemem.

Alphacool APEX Soft to przewodność cieplna do 18 W/mK

Jeśli Wasz sprzęt zaczyna się przegrzewać i oferuje niższą wydajność niż kiedyś to dobrym pomysłem może być wyczyszczenie układu chłodzenia oraz wymiana pasty termoprzewodzącej i/lub termopadów. A tak się składa, że niemiecka firma Alphacool wypuściła właśnie szalenie wydajną serię APEX Soft.

Alphacool APEX Soft to nowa seria miękkich termopadów dla konsol, laptopów, kart graficznych, sekcji zasilania płyt głównych, modułów RAM, nośników SSD i innej elektroniki. Cechuje się ona bardzo wysoką wydajnością, a do wyboru są dwie wersje - ciemno szara (16,6 W/mK) i jasno szara (17,8 W/mK).

Do sprzedaży trafiły trzy najpopularniejsze grubości - 0,5; 1 oraz 1,5 milimetra. Do wyboru są duże arkusze 100 x 100 milimetrów oraz mniejsze 120 x 20 milimetrów. Wszystkie z nich cechują się twardością w skali Shore 00 na poziomie 65 (±5). Czyli tyle co standardowe gumki recepturki.

Niestety dużo wyższa przewodność cieplna niż u konkurencji (przeważnie na poziomie 3,5 - 8 W/mK) oznacza też znacznie wyższe ceny. Wyglądają one następująco:

Alphacool APEX Soft 16,6 W/mK 120 x 20 x 0,5 mm - 20 euro, czyli około 95 złotych

- 20 euro, czyli około 95 złotych Alphacool APEX Soft 16,6 W/mK 120 x 20 x 1 mm - 40 euro, czyli około 189 złotych

- 40 euro, czyli około 189 złotych Alphacool APEX Soft 16,6 W/mK 120 x 20 x 1,5 mm - 50 euro, czyli około 235 złotych

- 50 euro, czyli około 235 złotych Alphacool APEX Soft 16,6 W/mK 100 x 100 x 0,5 mm - 50 euro, czyli około 235 złotych

- 50 euro, czyli około 235 złotych Alphacool APEX Soft 16,6 W/mK 100 x 100 x 1 mm - 90 euro, czyli około 425 złotych

- 90 euro, czyli około 425 złotych Alphacool APEX Soft 16,6 W/mK 100 x 100 x 1,5 mm - 150 euro, czyli około 705 złotych

Alphacool APEX Soft 17,8 W/mK 120 x 20 x 0,5 mm - 27 euro, czyli około 129 złotych

- 27 euro, czyli około 129 złotych Alphacool APEX Soft 17,8 W/mK 120 x 20 x 1 mm - 50 euro, czyli około 235 złotych

- 50 euro, czyli około 235 złotych Alphacool APEX Soft 17,8 W/mK 120 x 20 x 1,5 mm - 60 euro, czyli około 285 złotych

- 60 euro, czyli około 285 złotych Alphacool APEX Soft 17,8 W/mK 100 x 100 x 0,5 mm - 100 euro, czyli około 469 złotych

- 100 euro, czyli około 469 złotych Alphacool APEX Soft 17,8 W/mK 100 x 100 x 1 mm - 140 euro, czyli około 699 złotych

- 140 euro, czyli około 699 złotych Alphacool APEX Soft 17,8 W/mK 100 x 100 x 1,5 mm - 200 euro, czyli około 939 złotych

