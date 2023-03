Scythe szykuje nowe, kompaktowe chłodzenie procesora

Pamiętasz chłodzenia Scythe Mugen? Tęsknisz za japońską jakością wykonania? Nic straconego! Japończycy szykują się do premiery nowego coolera CPU.

Scythe to japońska firma założona w 2002 roku specjalizująca się w wentylatorach komputerowych i układach chłodzenia CPU. Jest to legenda branży, która w Polsce zasłynęła z fenomenalnego stosunku wydajności i jakości wykonania względem ceny. Modele Mugen gościły przed laty w domach wielu entuzjastów.

Nowe chłodzenie Scythe kusi wydajnością i rozmiarem

Chociaż w dzisiejszych czasach na naszym rynku o Scythe mówi się zdecydowanie mniej, to Japończycy nadal robią to, na czym znają się najlepiej. A dowodem na to jest niewielki cooler trzeciej generacji.

Scythe KOTETSU Mark III to kolejna generacja cenionego chłodzenia procesora. Mowa o wymiarach 154 x 80 x 138 milimetrów i wadze 723 gramów. Dostajemy tutaj aluminiowy radiator oraz cztery 6-milimetrowe rurki cieplne. Zarówno podstawa, jak i ciepłowody zostały poniklowane.

Zastosowany wentylator to 120-milimetrowa jednostka Scythe Kaze Flex II. Pracuje ona z prędkością do 1500 RPM przy wydajności do 67,6 CFM, ciśnieniu do 1,5 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 28,6 dB(A).

Opisywane chłodzenie jest kompatybilne z nowszymi i starszymi procesorami, a więc mowa o gniazdach Intel LGA 1700, 1200, 115x oraz AMD AM5 i AM4. Nie koliduje ono z wysokimi modułami RAM.

Data premiery i sugerowane ceny Scythe KOTETSU Mark III pozostają tajemnicą. Poprzedni model (Mark II) kosztował w Polsce około 209-229 złotych i tutaj powinno wyglądać to podobnie.

Źródło zdjęć: Scythe

Źródło tekstu: oprac. własne