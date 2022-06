AMD RDNA 3. Oto prawdopodobna data premiery nowych kart graficznych

Wciąż nie znamy oficjalnej daty premiery nowych kart graficznych AMD RDNA 3, czyli serii Radeon RX 7000. Co innego plotki, które wspominają o konkretnych terminach.

Końcówka tego roku będzie obfitowała w hardware'owe premiery. Do sprzedaży trafią nie tylko nowe procesory Intela i AMD, ale także nowe karty graficzne AMD, NVIDII i Intela. Rzecz w tym, że chociaż do końca 2022 zostało niecałe 6 miesięcy, to wciąż żaden producent nie podał, kiedy nowe podzespoły oficjalnie trafią do sprzedaży.

AMD Radeon RX 7000 — kiedy premiera?

Na ten moment możemy jedynie bazować na plotkach. Według tych pierwsza karta z serii GeForce RTX 40 zadebiutuje w październiku i co miesiąc na sklepowych półkach będzie pojawiać się nowy model. A co z AMD i modelami Radeon RX 7000? W tym przypadku informacje przekazał znany leaker o pseudonimie @Greymon55.

Na Twitterze napisał on, że trzecia generacja architektury RDNA, czyli właśnie modele Radeon RX 7000, zadebiutuje mniej więcej pod koniec października, ale nie później niż w połowie listopada. Nie wiemy jednak, co taka premiera miałaby oznaczać w praktyce. Czy Czerwoni od razu pokażą kilka modeli, czy może — niczym NVIDIA — wprowadzi do sprzedaży tylko najmocniejszą konstrukcję, a kolejne będą trafiać do sprzedaży w następnych miesiącach? Ta kwestia pozostaje otwarta.

Wcześniej, przed kartami graficznymi, do sprzedaży powinny trafić procesory AMD Ryzen 7000 (Zen 4).

