Pojawił się tajemniczy procesor od AMD. To nowy układ APU

Na światło dzienne wypłynął nowy układ APU z rodziny Mendocino. Czerwoni niestety kolejny raz mieszają w portfolio i w ramach nowej generacji użyją starych architektur.

W sklepach aktualnie dominują procesory Intel Alder Lake-S oraz AMD Ryzen 5000. Mimo iż to najnowsze generacje od obu producentów, to zarówno Niebiescy, jak i Czerwoni szykują się do kolejnych premier jeszcze w tym roku. Na rynku pojawić mają się jednostki z serii Intel Raptor Lake-S oraz AMD Ryzen 7000.

AMD planuje zaoferować nowe, tanie układy APU

Jako, że premiery obu rodzin zbliżają się wielkimi krokami w sieci pojawia się coraz więcej plotek i przecieków. Dzisiaj skupimy się na propozycji Czerwonych, a dokładniej tajemniczej jednostce o oznaczeniu AMD Ryzen 3 7320U. Skrywa ona kilka tajemnic, niekoniecznie pozytywnych.

W bazie wyników Userbenchmark pojawił się nowy wpis, który dotyczy testu nieznanego do tej pory procesora. AMD Ryzen 3 7320U jest prawdopodobnie APU nowej generacji, przedstawicielem nadciągającej rodziny Mendocino. A więc układem łączącym CPU z całkiem wydajnym iGPU. Niestety Amerykanie zdają się znowu mieszać w swoim portfolio oraz głowach konsumentów i nie będą to wcale najnowsze architektury.

AMD Ryzen 3 7320U będzie oparty na architekturach Zen 2 i RDNA2. Dla przypomnienia od procesorów AMD Ryzen 7000 oczekuje się zgodnie z zapowiedziami architektury... Zen 4! Opisywane APU będzie propozycją 4-rdzeniową i 8-wątkową z zegarem bazowym 2,4 GHz dochodzącym w trybie boost do 4,1 GHz. Niskie zegary podyktowane są planowanym równie niskim poborem mocy.

Serii AMD Mendocino należy spodziewać się w czwartym kwartale 2022 roku. Mają to być przystępne cenowo propozycje. Układ graficzny dysponować będzie zapewne tylko 2 jednostkami CU, a więc wydajność nie będzie zbyt wysoka. Do HTPC oraz starszych gier powinna jednak wystarczyć.

