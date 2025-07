ChatGPT jako przeglądarka internetowa. Mam nadzieję, że się nie uda

Zacznijmy jednak od najważniejszego: wszystko to jest kwestią plotek, przecieków i innych nieoficjalnych doniesień. Warto więc podchodzić do tego z pewną rezerwą. Nawet jeśli rzeczona przeglądarka się pojawi, o czym mamy się przekonać już za kilka tygodni, to wciąż nie wszystko, co dziś wiadomo na jej temat, musi okazać się prawdą. Jednak obraz tego, co nadchodzi, jest bardzo niepokojący.

Przeglądarka od OpenAI

Przeglądarka ta ma bazować na Chromium, co raczej dla nikogo nie jest zaskoczeniem. ChatGPT ma być natomiast jej nieodłącznym elementem. Tym samym AI uzyska dostęp do naszych wszystkich danych wprowadzanych w przeglądarce, w tym potencjalnie także do haseł. Wbrew pozorom te ostatnie są najmniejszym problemem. ChatGPT będzie wiedział o nas dosłownie wszystko, a nie tylko to, co sami mu powiemy. I będzie mógł z tej wiedzy korzystać.

Kolejne doniesienie sugeruje, że sam sposób korzystania z przeglądarki ma się zmienić. Zamiast standardowego przeglądania stron duża część ma odbywać się w okienku czatu z AI. Tym samym nie tylko ten będzie miał kontrolę nad naszymi danymi, ale także będzie mógł sam decydować o tym, czego się dowiemy. Mowa tu więc o idealnym narzędziu manipulacji.

I nie chodzi tu tylko o to, że podejrzewam OpenAI o sterowanie populacją. Do tego raczej nie dojdzie. Za to tego typu narzędzie jeszcze mocniej zamknie ludzi w ich własnych bańkach informacyjnych, co już teraz ma miejsce ze strony algorytmów i jest poważnym problemem. Jeśli przeglądarka osiągnie sukces, to na podobny krok może zdecydować się Google, mocniej integrując Gemini w Chrome, co zwiększy zasięg takiego rozwiązania.

Jak się uchronić?