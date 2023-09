AMD poświęca kolejną generację karty graficznych na rzecz AI

Co w tym momencie przynosi producentom kart graficznych największe zyski? Oczywiście specjalistyczne układy stworzone na potrzeby skomplikowanych obliczeń, w tym sztucznej inteligencji. Nic dziwnego, że AMD chce poświęcić kolejną generację modeli dla graczy właśnie na rzecz segmentu, który pozwoli im więcej zarobić.

Docierają do nas niepokojące plotki, według których AMD zamierza mocno ograniczyć liczbę oferowanych kart graficznych w ramach serii Radeon RX 8000. Kilka źródeł potwierdziło, że w ofercie Czerwonych mają pojawić się tylko modele oparte na układach Navi 43 oraz Navi 44. Oznaczałoby to tylko wersje RX 8700, RX 8600 i ewentualnie RX 8500. AMD może całkowicie odpuścić rynek high-endowych GPU dla graczy.

AMD will sacrifice next Radeon gaming GPUs (RX8000) output at TSMC in order to pump up FPGA and GPGPU production.