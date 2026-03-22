"Nowy" duży gracz na rynku smartfonów. Chcą wrócić

Amazon już raz próbował swoich sił na rynku smartfonów. Fire Phone, bo tak się nazywał, okazał się kompletną porażką. Jest to jedna z największych finansowych wpadek Jeffa Bezosa i spółki. Jednak firma nie zamierza się poddawać. Nieoficjalnie mówi się, że Amazon chce spróbować ponownie.

Amazon chce podbić rynek smartfonów

Amazon ma aktualnie rozwijać projekt o nazwie Transformer. Pod tą nazwą ma się kryć nowy smartfon, który byłby głęboko zintegrowany z Alexą oraz usługami firmy.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że urządzenie ma mocno stawiać na sztuczną inteligencję. Wiele zadań ma być realizowanych przez asystenta AI, z mniejszym uzależnieniem od klasycznego sklepu z aplikacjami i ręcznymi instalowaniem programów. Telefon ma też na co dzień łączyć użytkowników z usługami Amazona, czyli zakupami, Prime Video, prime Music czy też zamawianiem jedzenia.

Co ważne, projekt jest na razie we wczesnej fazie. Nieznana jest cena, data wprowadzenia na rynek, czy też specyfikacja. Tak naprawdę urządzenie może w każdej chwili trafić do kosza, jeśli przedstawiciele Amazona uznają, że pomysł nie ma szansy na sukces.