Amazon zawalczy z Apple i Samsungiem. Powstaje smartfon z Alexą
Amerykański gigant na rynku e-commerce najwyraźniej nie uczy się na błędach. Mimo porażki Fire Phone, planowane jest nowe urządzenie - tym razem z AI.
Amazon może wrócić na rynek smartfonów, mimo że wcześniejsze próby okazały się kosztownymi porażkami. Koncern rozwija nowy projekt telefonu o nazwie kodowej "Transformer". Urządzenie ma być mocno powiązane z Alexą i pełnić rolę osobistego centrum usług, ułatwiającego zakupy, korzystanie z Prime Video czy Prime Music. Amerykanie nie komentują tych doniesień, a sam projekt wciąż ma znajdować się na wczesnym etapie.
Wejście na ten rynek nie będzie łatwe, bo konkurencja jest ogromna
Z przecieków wynika, że Amazon chce postawić przede wszystkim na sztuczną inteligencję i personalizację, tak aby część zadań była wykonywana bez klasycznego modelu opartego na sklepach z aplikacjami. W praktyce chodzi o urządzenie, które mogłoby towarzyszyć użytkownikowi przez cały dzień i jeszcze mocniej wciągać go w usługi giganta.
Warto przypomnieć, że Amazon już raz poległ na tym rynku - w 2014 roku. Fire Phone miał konkurować ze smartfonami od Apple czy Samsunga, ale okazał się niewypałem. Fire OS cierpiał na brak popularnych aplikacji, telefon przegrzewał się, a mimo dołączonego abonamentu Prime sprzedawał się fatalnie. Ostatecznie obniżono cenę z 649 do 159 dolarów, a projekt zamknięto po 14 miesiącach.
Jednak nowy sprzęt ma powstawać w zespole ZeroOne, czyli specjalnej grupie odpowiedzialnej za tworzenie przełomowych urządzeń. Na jej czele stoi J Allard, były menedżer Microsoftu kojarzony m.in. z marką Xbox i odtwarzaczem Zune. Co ważne, Amazon podobno rozważa nie tylko klasyczny smartfon, ale też prostszy model w stylu dumbphone'a, inspirowany urządzeniami jak Light Phone.
Oczywiście wejście na ten rynek nie będzie łatwe. Reuters zwraca uwagę, że Apple i Samsung odpowiadały łącznie za około 40% globalnej sprzedaży smartfonów w 2025 roku, a cały segment wchodzi w trudniejszy okres. Counterpoint podał, że dostawy smartfonów wzrosły w 2025 roku jedynie o 2%, natomiast IDC prognozuje na 2026 rok mocne tąpnięcie rynku z powodu rosnących cen pamięci. Amazon musiałby więc przekonać klientów, że jego telefon zapewnia coś, czego nie oferuje już konkurencja.