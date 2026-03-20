Amazon zawalczy z Apple i Samsungiem. Powstaje smartfon z Alexą

Amazon może wrócić na rynek smartfonów, mimo że wcześniejsze próby okazały się kosztownymi porażkami. Koncern rozwija nowy projekt telefonu o nazwie kodowej "Transformer". Urządzenie ma być mocno powiązane z Alexą i pełnić rolę osobistego centrum usług, ułatwiającego zakupy, korzystanie z Prime Video czy Prime Music. Amerykanie nie komentują tych doniesień, a sam projekt wciąż ma znajdować się na wczesnym etapie.

Wejście na ten rynek nie będzie łatwe, bo konkurencja jest ogromna

Z przecieków wynika, że Amazon chce postawić przede wszystkim na sztuczną inteligencję i personalizację, tak aby część zadań była wykonywana bez klasycznego modelu opartego na sklepach z aplikacjami. W praktyce chodzi o urządzenie, które mogłoby towarzyszyć użytkownikowi przez cały dzień i jeszcze mocniej wciągać go w usługi giganta.

Warto przypomnieć, że Amazon już raz poległ na tym rynku - w 2014 roku. Fire Phone miał konkurować ze smartfonami od Apple czy Samsunga, ale okazał się niewypałem. Fire OS cierpiał na brak popularnych aplikacji, telefon przegrzewał się, a mimo dołączonego abonamentu Prime sprzedawał się fatalnie. Ostatecznie obniżono cenę z 649 do 159 dolarów, a projekt zamknięto po 14 miesiącach.

Jednak nowy sprzęt ma powstawać w zespole ZeroOne, czyli specjalnej grupie odpowiedzialnej za tworzenie przełomowych urządzeń. Na jej czele stoi J Allard, były menedżer Microsoftu kojarzony m.in. z marką Xbox i odtwarzaczem Zune. Co ważne, Amazon podobno rozważa nie tylko klasyczny smartfon, ale też prostszy model w stylu dumbphone'a, inspirowany urządzeniami jak Light Phone.