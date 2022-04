Przenośne, wydajne nośniki SSD dla Twojego komputera lub konsoli

Szukasz dysku zewnętrznego? Liczy się dla Ciebie wydajność, ale i wytrzymałość oraz kompaktowe rozmiary? W takim razie ADATA Elite SE880 to propozycja idealna!

Jedną z największych innowacji w ostatnich kilkunastu latach na rynku nowych technologii z pewnością były nośniki półprzewodnikowe. Pierwotnie drogie i awaryjne, aktualnie tanie jak barszcz i bardzo solidne. Nawet podstawowe modele SSD potrafią ożywić stare zestawy komputerowe czy laptopy.

ADATA Elite SE880 kusi rozmiarem i wydajnością

Wszystko za sprawą niskich czasów dostępu oraz wysokich transferów. Dzięki temu system, gry i aplikacje ładują się bardzo szybko, podobnie wygląda kopiowanie danych. Z ostatnią generacją również do konsol trafiły wydajne SSD. Jeśli jednak wolicie być bardziej mobilni to ADATA prezentuje rozwiązania przenośne.

ADATA Elite SE880 to nowa seria zewnętrznych SSD. Mamy tutaj do czynienia z kompaktową, acz wytrzymałą metalową obudową. Ma ona wymiary 65 x 35 x 12 milimetrów i całość wazy zaledwie 31 gramów.

Zastosowany interfejs to USB 3.2 Gen 2x2 typu C, co pozwala zaoferować prędkości do 2000 MB/s dla zapisu i odczytu sekwencyjnego. W zestawie otrzymujemy dwa przewody - jeden z nowszą końcówką USB typu C, drugi z bardziej spopularyzowanym i uniwersalnym wtykiem USB typu A.

ADATA Elite SE880 działa z systemami operacyjnymi WIndows 8, 8.1, 10 i 11; MacOS X 10.6 lub nowszymi; Linuksami na bazie jądra 2.6 oraz Androidem 5.0 i nowszym.

Producent nie zdradza informacji na temat zastosowanych kości NAND oraz kontrolera pamięci. Tajemnicą pozostają również sugerowane ceny w Polsce, acz powinno być względnie tanie. Wiemy jednak, że do wyboru będą modele o pojemności 500 GB lub 1 TB. Oba objęte długą, 5-letnią gwarancją.

Źródło zdjęć: ADATA

Źródło tekstu: oprac. własne