Sprzęt

Action rzucił za 34,99 zł. Na lotnisku kilka razy więcej, a musisz mieć

W sklepach Action za 34,99 zł można teraz kupić bardzo przydatny sprzęt – wtyczkę podróżną Spilbergen. To znacznie taniej niż wołają na lotnisku, gdy zdecydujesz się tuż przed odlotem.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 06 MAR 2026
Spragnieni słońca Polacy nie czekają na wiosnę i chętnie podróżują do cieplejszych krajów. Wystarczą 3-4 godziny lotu i już jesteśmy w miejscu, gdzie lato rozpoczyna się już w marcu. Mini wakacje nad ciepłym morzem może jednak zepsuć problem ładowarki, a właściwie gniazdka z prądem – nie wszędzie przecież są takie same wtyczki, jak w Polsce. 

I tu z pomocą przychodzi niezawodny Action ze swoimi tanimi gadżetami. Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się we wtyczkę podróżną Spilbergen, która zapewni zgodność ze wszystkimi gniazdkami świata. Action właśnie rzucił takie akcesorium za 34,99 zł – to wręcz grosze, a na lotnisku wołają za takie kilka razy więcej, nawet trzycyfrowe sumy.

Wtyczka podróżna Spilbergen wygląda jak trochę większa ładowarka, ale pozwala na podłączenie urządzeń do gniazdek w ponad 150 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoszech, USA, Chinach czy Japonii. Zamiast nosić kilka różnych przejściówek, użytkownik ma do dyspozycji wbudowane suwaki, które pozwalają wysunąć wtyk odpowiedni dla danego regionu. Niewielka waga i składana konstrukcja sprawiają, że adapter idealnie mieści się w bagażu podręcznym, nie zajmując cennej przestrzeni.

Taki gadżet pozwala na bezproblemowe podłączenie ładowarek do smartfonów, tabletów, słuchawek TWS czy laptopów w zagranicznych hotelach. Można nawet podpiąć drobne AGD jak golarki czy ładowarki szczoteczek sonicznych.

Warto jednak zwrócić uwagę, że adapter Spilbergen ma budowę 2-biegunową. Oznacza to, że nie można do niego bezpiecznie podłączać urządzeń wymagających uziemienia (tu są potrzebne wtyczki 3-bolcowe), np. mocnych suszarek do włosów z grubszym kablem.

Wtyczka podróżna Spilbergen dostępna jest w sklepach Action – a gdzie konkretnie, to najlepiej sprawdzić sobie na stronie sieci, gdzie można szybko namierzyć najbliższy obiekt.

Wtyczka podróżna Spilbergen
34,00 zł
telepolis
Action Wtyczka podróżna Spilbergen Wtyczka podróżna Spilbergen World Travel Adapter
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Action