Sprzęt

Action rzucił za 59,99 zł. Kto złapie, pewnie odsprzeda drożej

Holenderska sieć sklepów Action nie przestaje zaskakiwać. Najnowszą propozycją z kategorii taniej elektroniki użytkowej jest projektor wyceniony na zaledwie 59,99 zł.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:36
4
Telepolis.pl


Projektor laserowy Eurodomest — w sam raz na mroczną polską jesień

Projektor laserowy Eurodomest, dostępny w sieci sklepów Action to urządzenie, które pozwala na stworzenie w domu wyjątkowego nastroju za pomocą efektu kolorowego światła RGB. Ten prosty w obsłudze projektor umożliwia przekształcenie pokoju w magiczną przestrzeń pełną gwiaździstego nieba lub kolorowych wzorów, co czyni go ciekawym gadżetem dekoracyjnym na różne okazje.

Produkt cechuje się kompaktowymi wymiarami i łatwością instalacji, co pozwala na szybkie przygotowanie dekoracji świetlnej zarówno na stałe, jak i okazjonalnie. Dzięki zastosowaniu technologii laserowej urządzenie zapewnia wyraziste kolory i efektowny, kosmiczny pokaz świateł, który może być wykorzystany zarówno podczas spotkań towarzyskich, jak i do relaksu czy uatrakcyjnienia dziecięcego pokoju.



Projektor jest wyposażony w pilot zdalnego sterowania, co znacząco ułatwia jego obsługę z dowolnego miejsca w pomieszczeniu, bez konieczności bezpośredniego podejścia do urządzenia.

Sprzęt został wyceniony na 59,99 zł i jest nowością w ofercie sieci sklepów Action. To regularna cena detaliczna, niewykluczone, że projektor pojawi się później w promocjach dodatkowo obniżających jego cenę.

