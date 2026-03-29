W Action za 29,95 zł, Apple woła 150. Warto capnąć nawet w niedzielę
Nie jestem ajfoniarą i do tej pory tego typu gadżety z Action nie były dla mnie, teraz jednak wszystko się zmieniło. Nowa wersja nie jest ograniczona do iPhone'ów, działa też z (jedynym słusznym) Androidem. Za 29,95 zł grzech nie spróbować.
Na taki lokalizator czekałam
No wreszcie, w ofercie sklepów Action ukazał się prawdziwy transformer. Ma kształt karty płatniczej i z powodzeniem zmieści się w przegródce portfela, w przeciwieństwie jednak do dotychczasowych rozwiązań, nie jest on tylko dla iPhone'ów, ani tylko dla Androida.
Lokalizator współpracuje zarówno z siecią Google Find My Device (Android) oraz Apple Find My (iOS), wykorzystując miliardy urządzeń wokół do namierzania zguby. Przez aplikację sprawdzisz lokalizację na mapie, uruchomisz dźwiękowy sygnał (gdy przedmiot jest w pobliżu) lub aktywujesz tryb utracony.
Wbudowany akumulator ładujesz przez USB-C – producent deklaruje do 6 miesięcy pracy na jednym ładowaniu. To istotna przewaga nad jednorazowymi AirTagami, oprócz rzecz jasna ich ceny rzędu 150 zł i kompatybilności jedynie ze sprzętem Apple.
29,95 zł i zgodność zarówno z Apple, jak i z Androidem - biorę to
Chyba trudno w tym momencie znaleźć lepszy sprzęt do ochrony naszego portfela. Nie wymusza na nas dokupowania baterii, nie wymusza określonego systemu operacyjnego, a 29,95 zł to grosze względem propozycji konkurentów.