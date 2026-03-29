W Action za 29,95 zł, Apple woła 150. Warto capnąć nawet w niedzielę

Na taki lokalizator czekałam

No wreszcie, w ofercie sklepów Action ukazał się prawdziwy transformer. Ma kształt karty płatniczej i z powodzeniem zmieści się w przegródce portfela, w przeciwieństwie jednak do dotychczasowych rozwiązań, nie jest on tylko dla iPhone'ów, ani tylko dla Androida.

Lokalizator współpracuje zarówno z siecią Google Find My Device (Android) oraz Apple Find My (iOS), wykorzystując miliardy urządzeń wokół do namierzania zguby. Przez aplikację sprawdzisz lokalizację na mapie, uruchomisz dźwiękowy sygnał (gdy przedmiot jest w pobliżu) lub aktywujesz tryb utracony.

Wbudowany akumulator ładujesz przez USB-C – producent deklaruje do 6 miesięcy pracy na jednym ładowaniu. To istotna przewaga nad jednorazowymi AirTagami, oprócz rzecz jasna ich ceny rzędu 150 zł i kompatybilności jedynie ze sprzętem Apple.

W sumie mamy aż 4 kolory do wyboru, ale to w sumie bez różnicy - i tak karta zniknie w czeluściach portfela

29,95 zł i zgodność zarówno z Apple, jak i z Androidem - biorę to