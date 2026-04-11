Action z nowym hitem za 80 zł. To sprzęt 3 w 1

Oświetlenie z Action? To ma sens

Po sprzedających się jak świeże bułeczki lampach narożnych Philips RGBIC Ambient, kolejnym wielkim hitem Action była podobna lampa Grundig Magic, ale wykonana z metalu i dodatkowo pracująca na akumulatorze, gdy zajdzie taka potrzeba. Recenzowali ją chyba już wszyscy youtuberzy i werdykt jest jeden - brać.

Zanim jednak wyciągniecie ręce po starszy model, zobaczcie, co właśnie przyszykowało Action dla miłośników efektownego (i efektywnego) oświetlenia domu. Ponownie do gry wjeżdża znana marka Grundig, ale tym razem ze sprzętem 3 w 1.

Lampa podłogowa Grundig - światło i atmosfera

W nowej ofercie Action znalazła się lampa podłogowa Grundig w wariantach białym i czarnym. To unikalne połączenie trzech urządzeń, wycenione na zaledwie 79,90 zł (poza promocją), wnosi do domów Polaków zupełnie nowe możliwości aranżacji wnętrz.

Lampa ma kształt wysokiego walca, który zdobi na górze reflektor kierunkowy. I tutaj nie byłoby niczego niezwykłego - ot nowoczesna lampa podłogowa, idealna do czytania książek czy do punktowego oświetlenia mniejszej powierzchni. Sęk w tym jednak, że podstawa tego reflektora to jedna wielka lampa RGB, która dodatkowo oferuje rozproszone światło wokół naszej lampy, w praktycznie dowolnym kolorze.

Za pomocą jednego, taniego urządzenia mamy tym sposobem zarówno oświetlenie użytkowe, do czytania czy wykonywania czynności precyzyjnych, jak i światło wypełniające, które zapewnić ma odpowiednią atmosferę wnętrza. Co więcej, reflektor możemy skierować też pionowo w górę, uzyskując rozproszone światło odbite od sufitu. To doskonała opcja, gdy nie chcemy, by podczas wieczornych seansów punktowe oświetlenie odbijało się nam od telewizora.

No i jest jeszcze trzecia z funkcji. Podobnie jak wspomniana wyżej lampa Grundiga, nowy model sterowany jest za pomocą pilota. Mamy tutaj zarówno oświetlenie RGB, jak i oświetlenie białe z regulowaną temperaturą barwową. Zadeklarowana jasność to 400 lumenów. Oprócz jednak ręcznych nastaw, do wyboru użytkownika jest też tryb efektowy sterowany dźwiękiem i głosem. Kolorowe światło biega po całym korpusie lampy, w zależności od tego, co i jak głośno jest aktualnie odtwarzane z głośników. Daje to piorunujący efekt.