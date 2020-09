Acer pokazuje monitor gamingowy z dwoma portami HDMI 2.1

Acer zaprezentował monitor, który ma doskonale współpracować z nowymi kartami graficznymi Nvida GeForce z rodziny RTX 30. Tanio nie jest, ale za to jakie parametry!

Topowe kart RTX mają dać graczom nowy wymiar rozrywki, ale cóż byłyby warte bez odpowiedniego monitora, który umożliwi im zaprezentowanie pełni możliwości? Acer proponuje dla posiadaczy tych kart swój najnowszy monitor - XV282K KV. Będzie on nadawał się także dla graczy konsolowych. Oferuje rozdzielczość 4K przy jednoczesnym odświeżaniu 144 Hz, co powinno gwarantować obraz ostry jak brzytwa. Zastosowany w nim wyświetlacz IPS ma przekątną 28", a w obudowie znajdziemy cztery porty USB 3.0, dwa głośniki po 2W każdy, wejście 3,5 mm, Display Port 1.4 z obsługą DSC (Display Stream Compression) oraz dwa porty HDMI 2.1. Dzięki ich obecności można przesyłać 4K 120Hz lub nawet 8K/10K 60Hz na jednym kablu.

Monitor XV282K KV jest wyposażony w podświetlenie WLED, dzięki czemu może zaoferować jasność 550cd/m2 i 90% pokrycie palety DCI-P3. Jak jednak podaje producent, maksymalna jasność może dojść do 600 cd/m², co potwierdza certyfikat VESA HDR600. Oczywiście jak na porządny model gamingowy przystało, musi wspierać FreeSync i Adaptive-Sync, co z kolei przekłada się na czas reakcji 1 ms oraz możliwość ustawienia odświeżania w zakresie 48 - 144 Hz.

Zobacz: Acer zaprezentował wyjatkowe laptopy: jest coś dla artystów, coś do pracy w terenie i biznesowy Chromebook

Acer XV282K KV ma trafić do sprzedaży w styczniu 2021 roku, jednak już ruszyła jego przedsprzedaż. Jeśli ktoś chciałby wejść w jego posiadanie i cieszyć się komfortową grą na PC lub konsoli, powinien przygotować sobie na ten cel 1246 dolarów, czyli ok. 5250 złotych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TechSpot

Źródło tekstu: TechSpot