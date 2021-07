Powstał gamingowy monitor z odświeżaniem 390 Hz. Gdzie jest limit?

Acer stworzył monitor, który jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością 390 Hz. Brzmi imponująco, ale czy ma w ogóle sens?

Monitory o odświeżaniu 120 czy 144 Hz nie są już niczym nadzwyczajnym. W sprzedaży są już modele, które obraz odświeżają z częstotliwością 240 lub nawet 360 Hz. To jednak nadal za mało, a przynajmniej zdaniem firmy Acer, która stworzyło nowy model, który cechuje się odświeżaniem na poziomie aż 390 Hz.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx z odświeżaniem 390 Hz

Acer Nitro XV252QFbmiiprx, bo tak wygląda pełne oznaczenie monitora, ma 24,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli). Producent deklaruje, że czas reakcji matrycy to 0,5 ms, ale nie wiemy, jak zostało to dokładnie zmierzone, więc realny czas reakcji jest prawdopodobnie gorszy. Oprócz tego model ten standardowo odświeża obraz z częstotliwością 360 Hz, ale w trybie OC wartość ta rośnie do 390 Hz. Według Acera monitora w 99% pokrywa paletę barw sRGB, ma jasność 400 nitów, wspiera VESA Display HDR 400, a kąty widzenia to 178 stopni w pionie i poziomie.

Monitor ma jedno złącze DisplayPort 1.4, dwa HDMI 2.0, wejście na słuchawki, głośniki stereo o mocy 2 × 2 W, a także regulację wysokości, pochylenia, obrotu oraz możliwość ustawienia go w trybie pionowym (pivot). W razie potrzeby można go też zawiesić na ścianie lub użyć alternatywnego uchwytu z obsługą standardu VESA 100 × 100 mm. Cena to 689 euro, czyli ponad 3100 zł.

