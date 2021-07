Nowy Xiaomi Mi Notebook Pro X to sprzęt niemal dla graczy

Xiaomi wprowadziło nową wersję biznesowego laptopa Mi Notebook Pro X, która - patrząc po specyfikacji - może być traktowana niemal jako sprzęt gamingowy.

Biznesowy laptop dla wymagających, czyli Xiaomi Mi Notebook Pro X, doczekał się nowej, ulepszone wersji. Sercem urządzenia, w najmocniejszej wersji, jest najnowszy procesor Intel Core i7-11370H o maksymalnym taktowaniu 4,8 GHz, który wspierany jest przez 16 lub 32 GB pamięci RAM LPDDR4x 4266 MHz. Chociaż CPU ma zintegrowany układ graficzny Intel Xe, to Chińczycy zastosowali w przenośnym komputerze również dedykowany GPU w postaci GeForce'a RTX 3050 Ti Max-Q. Ten ma 2560 jednostek CUDA, 80 Tensor oraz 20 rdzeni RT. Dzięki temu obsługuje Ray Tracing oraz DLSS.

Jeśli chodzi o ekran, to ten już na papierze robi wrażenie. Przy przekątnej 15,6 cala oferuje on rozdzielczość 3456 × 2160 pikseli. Poza tym matryca OLED, zdaniem Xiaomi, cechuje się 100-procentowym pokryciem palety barw sRGB oraz DCI-P3. Czas reakcji to 1 ms (prawdopodobnie między odcieniami szarości), odświeżanie wynosi 60 Hz, a maksymalna jasność to z kolei 600 nitów. Pozostała specyfikacja, to między innymi kamera internetowa 720p, dysk SSD PCIe 512 GB lub 1 TB, głośniki Harman Kardon, WiFi 6, Bluetooth 5.2 oraz akumulator 80 Wh z szybkim ładowaniem 130 W, które do połowy napełnia baterię w zaledwie 25 minut. Deklarowany przez producenta czas pracy to maksymalnie 11,5 godziny.

Xiaomi Mi Notebook Pro X zadebiutuje 9 lipca w cenach zaczynających się od około 1250 dolarów. Zła informacja jest taka, że laptop nie jest sprzedawany poza Chinami. Na szczęście w dzisiejszych czasach nietrudno go kupić i zamówić również do Polski. Problemem może być jedynie gwarancja.

Źródło zdjęć: Android Authority

Źródło tekstu: VideoCardz