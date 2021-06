Windows 11: Microsoft wycofał program sprawdzający, czy go uruchomisz

Windows 11 nie uruchomi się na każdym komputerze. Choć do premiery jeszcze daleko, Microsoft już udostępnił program PC Health Check, informujący, czy Windows 11 „pójdzie” na danej maszynie. Programik zrobił jednak więcej zamieszania niż pożytku, więc Microsoft chwilowo go „schował”.

PC Health Check mówi za mało

PC Health Check to malutkie narzędzie, informujące wprost, czy na danym komputerze da się uruchomić Windowsa 11. Jeśli tak, to dobrze. Jeśli nie… zaczynają się schody. Czego brakuje? Co dokupić? Może wystarczy zmienić ustawienia oprogramowania płyty głównej?

Microsoft zorientował się, że aplikacja nie spełnia oczekiwań użytkowników i przestał ją udostępniać. Na blogu Microsoftu można przeczytać, że braki w aplikacji zostały przyjęte do wiadomości. Potrzebne są bardziej szczegółowe informacje, wyjaśniające, dlaczego jakaś maszyna nie nadaje się do uruchomienia Windowsa 11. Aplikacja została więc wycofana i wróci jesienią, tuż przed premierą nowego systemu. Oczywiście jej nowa odsłona poda więcej szczegółów na temat wymagań sprzętowych Windowsa 11.

Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że Windows 11 zostanie udostępniony 20 października 2021 roku. Wymagania sprzętowe już znamy, ale Microsoft sprawdza jeszcze kilka starszych modeli procesorów i co nieco może się zmienić w tym zakresie.

Windows 11: Jak wygląda wsparcie?

O planowanym wsparciu też wiadomo niewiele, choć spodziewamy się dużych aktualizacji co rok. Microsoft zdradził już, że każda taka aktualizacja będzie wspierana przez 24 miesiące po wydaniu, zarówno w edycji Home, jak i Pro. Wersje Enterprise i edukacyjna będą wspierane przez 36 miesięcy. Cykl będzie więc dłuższy niż przy aktualizacjach Windowsa 10 i to raczej dobra wiadomość, użytkownicy biznesowi będą oczywiście mieli dostęp do kanałów LTS z 10-letnim wsparciem.

Windows 10 jako całość będzie wspierany do 14 października 2025 roku. To samo czeka zapewne Windowsa 11, choć Microsoft nie podaje jeszcze terminu ostatecznego końca wsparcia. Będzie to zapewne jakieś 10 lat od premiery. Może dłużej, jeśli Windows 11 powtórzy sukces Windowsa XP.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: Microsoft