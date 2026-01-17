Sprzęt

1099 zł za laptopa, z którego będziesz zadowolony? Tak, to możliwe

Tani laptop z Windowsem to albo sprzęt mierny, którego zakupu szybko pożałujesz, albo używany. W przypadku ChromeOS sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:58
ACER Chromebook 315, a dokładniej model CB315-6H-TCO-C7L6, to najlepszy przykład, jak za małe pieniądze można kupić świetnego laptopa. Typowo dla Chromebooków mamy tu bardzo mocną baterię i wygodną klawiaturę. Oraz system, który pozwoli nam działać w sieci bez ograniczeń, a i lokalnie potrafi uruchamiać aplikacje dedykowane do Androida i Linuxa. Za 1099 zł nie ma mowy, żebyście kupili coś lepszego z nowych komputerów.

ACER Chromebook 315 ChromeOS to nie Windows. Ta specyfikacja mu wystarczy

ACER Chromebook 315

I tak mamy tu 15,6-calową, matową matrycę Full HD, co można uznać za normę w tanich laptopach do nawet 3000 zł. Procesorem jest natomiast Intel 150. Jest to jednostka, która pozwala na pracę Windowsa 11, chociaż dość mozolną. W przypadku ChromeOS jest to jednak prawdziwa rakieta. Zwłaszcza że wspiera ją 8 GB RAM DDR5 5200 MHz. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 128 GB pamięci wbudowanej, co również jest wartością wystarczającą w przypadku tego systemu. 

Wbudowana bateria 53 Wh wedle zapewnień producenta ma pozwalać na kilkanaście godzin przeglądania sieci, co w przypadku Chromebooka brzmi naprawdę wiarygodnie. A wszystko to przy 1,59 kg wagi i cenie wynoszącej jedynie 1099 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

acer chromebook laptopy Acer Chromebook 315
Zródła zdjęć: Acer