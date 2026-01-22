Kupiłeś telewizor? To musisz zrobić albo 819 zł kary

Pisaliśmy o tym już wielokrotnie, ale samo posiadanie telewizora lub radia zobowiązuje nas do płacenia abonamentu RTV. Jakby tego było mało, dotyczy to również laptopów, smartfonów czy tabletów, jak wynika z orzeczenia sądu. Właśnie dlatego każdy z nas ma obowiązek zarejestrować nowy telewizor w czasie 14 dni od zakupu.

Rejestracja telewizora a abonament RTV

Według przepisów każdy z nas, po zakupie radia lub telewizora, powinien zarejestrować urządzenie w ciągu 14 dni, a następnie płacić z tego tytułu abonament radiowo-telewizyjny. Nie ma znaczenia, czy mamy zamiar na nich słuchać lub oglądać media publiczne. Sama możliwość, jak przekonuje sąd, jest wystarczająca, aby pojawił się taki obowiązek.

Co się stanie, jeśli telewizora nie zarejestrujemy? W takim wypadku grozi nam 819 zł kary. W przypadku radia kwota jest niższa i wynosi 261 zł. Rejestracji można dokonać online lub w placówce Poczty Polskiej.

Prawdopodobnie już w przyszłym roku abonament radiowo-telewizyjny stanie się historią. Rząd początkowo zapowiadał, że media publiczne będą w całości finansowane z budżetu państwa. Jednak projekt nowelizacji ustawy medialnej przewiduje wprowadzenie opłaty audiowizualnej, która będzie automatycznie pobierana z podatkami. Tym samym nie da się jej uniknąć i zapłacimy ją wszyscy.