26,79 zł - tylko tyle musisz zapłacić za słuchawki od Lenovo

Zdarzało mi się już pisać o promocji na słuchawki marki krzak za podobne kwoty. Jednak zawsze podkreślałem, że dane urządzenie najprawdopodobniej właśnie tyle jest warte. Tu sytuacja wygląda inaczej. Lenovo to w końcu dobrze znana i poważna firma.

LENOVO HT38

Oferta na te słuchawki jest dostępna na Allegro, więc jako klienci jesteśmy zabezpieczeni jak nigdzie na wypadek, gdyby było z nią coś nie tak. Co więcej, wysyłka jest z Polski z dostawą na drugi dzień. Nie jest to więc sprzęt, który będzie szedł do nas tygodniami z Chin.

Są to słuchawki douszne, które oferują do 5 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu, a dzięki spełnianiu normy IPX7 niestraszne im są nawet największe ulewy. Jak grają? Zgodnie z opiniami w sieci przyzwoicie. A mogą być Wasze za jedyne 26,79 zł.