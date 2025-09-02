Sprzęt

26,79 zł - tylko tyle musisz zapłacić za słuchawki od Lenovo

Brzmi jak żart? Okazuje się, że markowe słuchawki można kupić dosłownie za grosze.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
26,79 zł - tylko tyle musisz zapłacić za słuchawki od Lenovo

Zdarzało mi się już pisać o promocji na słuchawki marki krzak za podobne kwoty. Jednak zawsze podkreślałem, że dane urządzenie najprawdopodobniej właśnie tyle jest warte. Tu sytuacja wygląda inaczej. Lenovo to w końcu dobrze znana i poważna firma.

Dalsza część tekstu pod wideo

LENOVO HT38

Oferta na te słuchawki jest dostępna na Allegro, więc jako klienci jesteśmy zabezpieczeni jak nigdzie na wypadek, gdyby było z nią coś nie tak. Co więcej, wysyłka jest z Polski z dostawą na drugi dzień. Nie jest to więc sprzęt, który będzie szedł do nas tygodniami z Chin. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki dokanałowe LENOVO YOGA PC Edition Morski
Słuchawki dokanałowe LENOVO YOGA PC Edition Morski
-37.76 zł
296.76 zł - najniższa cena
Kup teraz 259 zł
Słuchawki douszne LENOVO LP40 II Beżowy
Słuchawki douszne LENOVO LP40 II Beżowy
-50 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Słuchawki douszne LENOVO LP40 II Czarny
Słuchawki douszne LENOVO LP40 II Czarny
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Advertisement

Są to słuchawki douszne, które oferują do 5 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu, a dzięki spełnianiu normy IPX7 niestraszne im są nawet największe ulewy. Jak grają? Zgodnie  z opiniami w sieci przyzwoicie. A mogą być Wasze za jedyne 26,79 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

LENOVO HT38 Markowe słuchawki za 26,76 zł
Image
telepolis
lenovo słuchawki TWS LENOVO HT38
Zródła zdjęć: LENOVO