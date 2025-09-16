Sprzęt

210 zł: tyle wystarczy, żeby mycie okien i luster przestało być koszmarem

Mycie okien to jedna z bardziej upierdliwych czynności jeśli chodzi o porządki w domu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
210 zł: tyle wystarczy, żeby mycie okien i luster przestało być koszmarem

I to nawet nie dlatego, że za każdym razem przyjeżdża straż pożarna z trampoliną i negocjatorem, a przez smugi. Tych w pewnych warunkach nawet nie widać, a potem się okazuje, że czyste okno wygląda gorzej, niż przed myciem. A trudno ich uniknąć, kiedy woda w misce ma podobny kolor, jak zawartość miski po spuszczeniu oleju z samochodu po 5 latach częstej jazdy. Rozwiązaniem tych wszystkich problemów — pomijając Straż Pożarną — jest LEIFHEIT Dry & Clean 51003.

Dalsza część tekstu pod wideo
LEIFHEIT Dry & Clean 51003 Czyste okna bez smug, szybko łatwo i bez stresu

LEIFHEIT Dry & Clean 51003

Jest to tak zwana myjka do okien. Chociaż nazwa jest nieco myląca, ponieważ okna to my musimy umyć. Ta jedynie ściąga wodę/płyn z ich powierzchni. I wbrew pozorom właśnie ten etap czyszczenia szyb jest kluczowy. To nieumiejętne i rozsmarowujące bród czyszczenie szyby za nie odpowiada. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Myjka do okien SENCOR SCW 3001YL
Myjka do okien SENCOR SCW 3001YL
0 zł
179.89 zł - najniższa cena
Kup teraz 179.89 zł
Robot do mycia okien CECOTEC Conga WinDroid 880 SprayWater Connected T
Robot do mycia okien CECOTEC Conga WinDroid 880 SprayWater Connected T
-91.54 zł
989.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 898.45 zł
Myjka do okien LEIFHEIT Dry & Clean 51003 z drążkiem + Zestaw z mopem LEIFHEIT PowerClean M 55515 + Wkład Micro Duo
Myjka do okien LEIFHEIT Dry & Clean 51003 z drążkiem + Zestaw z mopem LEIFHEIT PowerClean M 55515 + Wkład Micro Duo
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Advertisement
LEIFHEIT Dry & Clean 51003 Czyste okna bez smug, szybko łatwo i bez stresu

Myjka natomiast odsysa wodę i rozpuszczony brud, a dzięki gumowemu ściągaczowi pozostawia szyby czyste. LEIFHEIT Dry & Clean 51003 jest w stanie oczyścić aż 100 m2 szyb na jednym ładowaniu. Dzięki dołączonemu drążkowi można nią czyścić okna znacznie wyższe od nas bez użycia drabiny. A wszystko to za jedyne 210 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
AGD LEIFHEIT Dry & Clean 51003 LEIFHEIT
Zródła zdjęć: LEIFHEIT